Ny podd! Kontrollrummet

Efter många år av lurkande och läsande på spelforum och spelsidor har jag och en vän tagit steget och startat vår egen spelpodd.

Den heter Kontrollrummet och det är en podd för dig som älskar spelkultur! Vi recenserar spel och kommenterar samtiden på mer och mindre pretentiösa sätt. Följ oss för att ta del av analyser, reflektioner, personliga berättelser och spännande takes.

Vi har precis startat upp vårt The Last of Us projekt som kommer löpa parallellt under hela säsong 2 av tv-serien. Utöver det kan man förvänta sig bonusavsnitt inför Switch 2 släppet, intervjuer med spelutvecklare och lite allt möjligt.

Nya avsnitt släpps onsdagar jämna veckor! Under The Last of Us kommer vi dock försöka släppa avsnitt på tisdagar för att man så snabbt som möjligt ska kunna smälta senaste avsnittet tillsammans med oss.

Ge oss en chans så hade vi blivit så tacksamma!

Feedback mottages glatt

Kontrollrummet på Spotify

Kontrollrummet på Instagram

Kontrollrummet på Apple Podcasts