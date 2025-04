Xbox Game Pass - April 2025 - Part 2

Dags för aprils andra omgång spel till Game Pass! Två spel ansluter direkt vid släpp den här gången; det baguette-doftande RPG't Clair Obscur: Expedition 33 och det lite gulligare Tempopo. Crime Scene Cleaner släpps till Xbox och gör det direkt på Game Pass. Även ABK-katalogen fylls på när Call of Duty: Modern Warfare II ansluter permanent som first party-spel. GTA V gör ännu en vända på tjänsten, den här gången även på PC med sin "enhanced version" vid sidan av den vanliga. I övrigt så blir det mer Svampbob med SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game, Ubisoft-mys med Far Cry 4 och Anno 1800, mörkt fiske med Dredge och så har vi Towerborne som ansluter i dess Game Preview (early access) skepnad.

Ett spel, Neon White, tar även klivet över till Standard-prenumerationen.

Lite nya perks finns också att plocka hem för Ultimate-prenumeranter, den här gången till Call of Duty: BLOPS 6 / Warzone, Naraka Bladepoint och Stumble Guys bland annat.

Första omgången den här månaden hittas här:

Xbox Game Pass - April 2025 - Part 1

Nya titlar:

Grand Theft Auto V (15 apr, konsol+PC+cloud)

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (16 apr, konsol+PC+cloud)

Crime Scene Cleaner (17 apr, Series X|S+PC+cloud)

Tempopo (17 apr, konsol+PC+cloud)

Clair Obscur: Expedition 33 (24 apr, Series X|S+PC+cloud)

Towerborne (29 apr, Series X|S+PC+cloud)

Far Cry 4 (30 apr, konsol+PC+cloud)

Anno 1800 (1 maj, Series X|S+PC+cloud)

Call of Duty: Modern Warfare II (1 maj, konsol+PC+cloud)

Dredge (6 maj, Series X|S+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 30 april: Have a Nice Death, Kona II Brume, Sniper Elite 5, The Last Case of Benedict Fox, Thirsty Suitors, The Rewinder.

Xbox Game Pass

#game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips