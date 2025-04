Fort Solis - Ambitiöst men resultatlöst.

Plattformar: PlayStation 5, macOS, Windows (testversion).

Release: 2023-08-23

Utvecklare: Fallen Leaf, Black Drakkar Games.

Utgivare: Dear Villagers.

Efter att människan koloniserat planeten Mars har olika företag fått rätten att prospektera, utvinna naturresurser, och bedriva diverse etiskt tvivelaktiga forskningsprojekt. Mekanikerna Jack Leary, vår hjälte, sköter reparationerna åt företaget som förser alla andra med ström och under ett vanligt reparationsuppdrag nås han av ett nödlarm från ett gruvföretag vid basen Fort Solis, och larmet är av allvarligaste grad. Driven av plikt lämnar han sin kollega och åker dit för att hjälpa till. När han sedan anländer till ett tomt, mörkt, och öde Fort Solis är det tydligt att något allvarligt har hänt. Så börjar Fort Solis, spelet från 2023, vars stora säljargument var att det skulle utnyttja (då) splitternya Unreal Engine 5 motorn till sin fulla potential vad gäller detaljrikedom, kroppsrörelser, och ljussättning. Dessutom utlovas en filmisk upplevelse som ska efterlikna en tv-serie i tv-spelsformat. Ovan på det stoltserar Fort Solis med både Roger Clark (Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2) och Troy Baker (Sgt. Matt Baker, Brothers in Arms: Road to Hill 30) i huvudrollerna. Onekligen mycket att locka med och det är tydligt att Fort Solis är ett spel med ambitioner lika höga som uppfinnaren Daidalos.

Vad har hänt? Vart är alla som nyss var här? Och varför är alla på Fort Solis vloggare?

Att Fort Solis har två röstskådespelare av rang är något som märks direkt och som lyfter spelet och dess berättelse något enormt. Direkt från Roger Clarks och Troy Bakers första replik märks erfarenheten och kompetensen, de båda vet exakt vad för typ av karaktärer de spelar och hur de ska få dem att låta så trovärdiga och levande som möjligt. Något de lyckats strålande med. Det för spelets berättelse till nästa nivå trots en del brister. Något som gör det hela ännu bättre är att Troy Baker inte låter på samma sätt som han ofta gör, vilket gör att jag själv ibland blir lite trött på honom, här är han verkligen sin rollfigur fullt ut. Lite komiskt är det att den höga kvalitén på Clarks och Bakers repliker gör att övriga röstskådespelare påminner lite om glada amatörer, trots att det egentligen inte är något fel på deras insats, men klasskillnaden blir väldigt påtaglig.

Ser inte alls olycksbådande ut.

Berättelsen och dess mysterium är Fort Solis huvudsakliga fokus, och berättelsen är helt okej, varken mer eller mindre. Man axlar rollen som Jack Leary som försöker reda ut vad som hänt på Fort Solis samtidigt som han försöker överleva själv. Leary som karaktär är en helt vanlig man med ett helt vanligt jobb och helt vanliga åsikter och som ständigt längtar efter fredagsölen. Det är en karaktär man kan känna igen sig i helt enkelt. Det gör att all science fiction som försiggår runt omkring fortfarande känns förankrad i verkligheten. En bidragande orsak till det är nog också att miljöerna är designade för att se trovärdiga ut, som om vi människor faktiskt skulle kunna uppfinna det inom bara några decennier. Att utforska ett gigantiskt komplex designat för att vara fullt av liv och rörelse gör att tomheten i Fort Solis blir extra påtaglig och det bidrar till att skapa en lätt kuslig stämning berättelsen igenom, även när inget händer. Det trovärdiga designen och berättelsen i Fort Solis lyckas skapa lite av en igenkänningskänsla hos mig som gör att jag ständigt vill veta och se mer, det gör att jag vill hitta alla videologgar och upptäcka vad som egentligen hänt och ta reda på om det verkligen bara är gruvverksamhet som har bedrivit på Fort Solis. Det faktum att Leary dessutom reagerar som en vanlig människa skulle göra när han ser något hemskt hjälper nog till med den känslan. Dock är tempot ganska ojämnt i Fort Solis då vissa partier mest känns som transportsträckor där man läser alldeles för många loggar och dokument. Inget stort problem men något som bör nämnas.

"Släpp in mig," sade Baker. "Nej," sade Clark.

Tyvärr tyngs Fort Solis ner av medelmåttigt gameplay. Att försöka styra Jack Leary är smått obekvämt då rörelsemönstret är stelt och stundtals krampaktigt, som om han har konstant träningsvärk. Att plocka upp något och undersöka det tar onödigt lång tid, och man plockar upp ganska många saker. Även tiden det tar för Leary att börja röra sig eller stanna upp är konstigt lång. Det är som om allt är lite segt och fördröjt. Dessutom finns det ingen funktion för att springa eller jogga. Fort Solis är ett stort komplex och att bara kunna gå i en lugn promenadtakt, eller i en något snabbare sådan, är frustrerande. Jag är inte den mest atletiska personen i världen men jag skulle vara blixten själv jämfört med Leary. Förutom det tyngs det även ned av onödiga och konstigt snabba snabbtidsevent, även kända som quick time events. Dessa kommer så sällan att man glömmer bort att de ens existerar, man kan vara mitt i en känslosam cut-scene när en malplacerad QTE dyker upp från ingenstans. Konstigt nog blir det heller inga negativa konsekvenser om man misslyckas med dem. Sen finns ett till stort problem med gameplay, Fort Solis låtsas vara mer än en gångsimulator samtidigt som det inte är mer än en sådan. Och det är helt okej att vara en sådan, men som det nämndes i inledningen, Fort Solis vill gärna vara något utöver det. Det gör också att man som spelare får helt fel förväntningar, särskilt när gameplay är medelmåttigt även för gångsimulatorer.

Man går... Och man går... Och man går... Och man går... Och man går lite till. Som belöning för dig som kollade igenom hela bildspelet så kan jag avslöja att man även ligger ner ibland.

Tyvärr håller inte Fort Solis på en teknisk nivå heller, i alla fall inte för Windows PC-utgåvan av spelet. Tanken var att visa hur bra och filmiskt man kan göra ett spel i Unreal Engine 5, men komiskt nog blev resultatet raka motsatsen. Till att börja med är det väldigt dåligt optimerat. Min dator klarar mer än väl de rekommenderade specifikationerna men oavsett hur mycket jag mixtrade med inställningarna gick det inte att få till någon form av stabilt spelande. Datorn gick otroligt varm, texturerna tog lång tid att ladda in, konstant hackande, och antalet bildrutor per sekund hoppade runt hej vilt. Ibland frös även spelet helt och hållet en liten stund för att ladda in nya delar av spelvärlden. Fort Solis är designat utan laddningsskärmar men jag hade mycket hellre tagit sådana än dessa konstanta frysningar. Det spelar heller ingen roll om man använder uppskalningsverktyg som FSR eller DLSS eller prövar spela utan dem, inget hjälper för att stabilisera spelet och göra upplevelsen behaglig. Fort Solis borde vara fint att se på tack vare motorns förmåga att hantera ljus, något en del andra Unreal Engine 5 spel lyckats fenomenalt med. Men även ljussättning, som är motorns styrka, misslyckas spelet med allt som oftast. Det är även möjligt att dåligt implementerad och ständigt påslagen strålspårning är en del av problemet. Dels ser ljuset inomhus ser ofta onaturligt ut, och del har ljus, rök, gudsstrålar, och diverse reflekterande ytor ofta någon form av grynig effekt på sig. Det är som om ljuset har disko och dansar runt ovanpå texturerna. Konstigt nog blandas de här dåliga effekterna med tillfällen då allt fungerar perfekt. Mycket märkligt och det förtog ofta inlevelsen och njutningen till den grad att jag mot slutet mest bara ville bli klar.

Tänk om Fort Solis alltid såg ut såhär...

Det märks även att spelet inte är utvecklat för PC, det är tyvärr en mindre bra portering av PlayStation 5 versionen. Om man ska spekulera så är det inte omöjligt att bristen på optimering och alla tekniska besvär beror på just den halvhjärtade porteringen. Ett exempel på det är att kontrollerna för mus och tangentbord är helt förfärliga. Jag har aldrig kört ett spel med så skeva kontroller som Fort Solis. Hur kan man misslyckas med att designa kontrollerna för en gångsimulator så katastrofalt? Att något så simpelt som att peta på sin karta har gjorts så otroligt bökigt att jag undvek det så ofta jag kunde är en bedrift i sig. Inga knapptryck kändes normala, det är lite som om kontrollerna är unikt bara för sakens skull. Dessutom har Fort Solis en väldigt obekväm FOV som inte går att ändra på, vilket inte är helt ovanligt för konsolspel. Spelets FOV var faktiskt så snäv att jag bitvis kände mig illamående. Ovanpå det dras spelet med kraftig musacceleration vilket gör att varje rörelse med musen blir fördröjd och klumpig, all precision i rörelsen är som borta. Vem designar ens ett spel idag med så kraftig musacceleration utan att det går att stänga av? Vem tänkte att musacceleration var något spelarna ville ha? Otroligt märkliga beslut rakt igenom och det märks att de som spelar Windows utgåvan spelar en sämre version, det är inte designat för oss helt enkelt. Efter ett tag kopplade jag in min handkontroller och då kändes Fort Solis genast bekvämare att navigera, men det är tråkigt att kontrollerna ska vara så dåliga att man behöver göra så.

Inte bara Jack Leary som famlar i mörkret,

Likt Daidalos siktade Fort Solis mot skyarna, men det slutade lika platt som Ikaros blev när han landade. Det är ett spel som bitvis är vackert, spännande, och rent av njutbart med en berättelse som drar in spelaren. Men det är också ett spel med många tekniska problem som förstör upplevelsen och som ständigt gör sitt bästa för att ta inlevelsen ifrån spelaren igen och igen. Hack i gameplay, instabila bildrutor per sekund, dålig optimering, och underliga effekter gjorde att jag mot slutet mest ville bli klar med Fort Solis och gå vidare med livet. Även den konstanta känslan av att spela en sämre produkt än den som finns på konsol gjorde mig bitvis bitter. Med det sagt, det är ändå inte ett dåligt spel, det är bara inte bra. Det är synd att Fort Solis ständigt gjorde sitt bästa för att få mig att ogilla det med alla sina tydliga fel och brister.