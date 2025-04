[TD] Filmer som borde bli spel

Jag har skrivit om detta i flera år, filmer som borde bli spel, men kommer på mig själv att revidera den här listan varje år. Ju äldre man blir, desto allt svagare blir nostalgins skimmer. Filmer man såg upp till som barn / ungdom, ter sig väldigt udda idag, nästan löjliga, hopplöst utdaterade och man undrar varför man gillade det man gillade *host*, *host* (vissa James Bond-filmer som ett bra exempel). Nåväl, vi ska inte fastna i det.

Jag slänger ut ett par förslag och nämner en eller flera spelstudios som skulle lyckas väldigt bra med företaget.

1. 2001: A Space odyssey

Stanley Kubricks fantastiska sci-fi epos från år 1968 dröjer kvar hos mig, 40 år efter att jag såg den första gången. Kubrick var en enastående regissör som hade öga för detaljer. Jag hade velat spela aporna i början av filmen, så väl Bowman, efter att han hamnat i onåd med HAL 9000. Vad vi har att göra med här är inte renodlad action, utan atmosfär och sinnrikt djup. Det handlar om människans början och slut, och det handlar om det okända.

Jag skulle ha gett jobbet till "Asobo Studio", spelutvecklaren bakom "A plague tale: I & II".

2. The Shining

Jag drar till med ännu en Kubrick-film. Den här skräckfilmen blev en klassiker så fort man såg vem som var involverad i den. Jag har sett den ett flertal gånger och det skulle skrämma byxorna av mig att vandra omkring där på "The Overlook Hotel", för att inte säga, gå ned till baren och ta en drink. Jag skulle vilja att vi kröp in i Jack Torrances huvud och såg vad han såg.

Självfallet skulle vi ge "Remedy" det här jobbet, studion bakom Max Payne och Alan Wake.

3. Star Wars IV - VI

Nu tänker du att jag totalt tappat förståndet. Inte kan man göra spel av dessa klassiker? Men, det är klart man kan. Om Disney hade besämt sig för att göra spel på dessa filmer, där vi fick spela Luke från början till slut, hade de fått in många, fina miljarder. Nu när vi sitter här med facit i hand vet vi att man inte skulle ha benat ut det så mycket som man gjorde (nu tänker jag inte på böckerna) - i filmer och TV-serier. Man urholkade det intressanta och lockande och skapade en parodi på sig själv (här har vi ett bra exempel med The Acolyte). Jag skulle vilja se Luke på farmen, sedan den långa resan till han blev duktig svärdsvingare. Plus i kanten hade varit om man skapade scener från bortklippade portioner från filmerna. Det finns rätt många sådana.

Visserligen gjorde DICE ett bra jobb med sina spel, men jag hade velat ha en härlig, klassisk look och tror att Bethesda hade klarat det.

4. De Sju Samurajerna

Akira Kurosawas fantastiska film från år 1954 går aldrig ur tiden. Jag har sett den massor av gånger och har använt en lupp för att analysera alla scener. Det är ingen hemlighet att George Lucas inspirerades av Kurosawa, och det är ingen hemlighet att han och Spielberg hjälpte Kurosawa på ålderns höst när han hade svårt att få finanserna att gå ihop till "Drömmar" från år 1990. Det som gör denna film speciell är de fantastiska skådespelarna som är ömsom modiga, ömsom fega, förutom Toshiro Mifune.

Det finns ingen tvekan att "Sucker Punch" (Ghost of Tsushima / Ghost of Yōtei) borde göra det här spelet.

5. Superman - The Movie

Höjdpunkten 1978 var självfallet Richard Donners superhjältefilm (han regisserade senare Dödligt Vapen-filmerna, The Goonies). Christopher Reeve förkroppsligade mannen från Krypton på ett trovärdig sätt och vi fick skratta, gråta och häpnas över allt vi såg. Taglinen: "You'll believe a man can fly!" - skulle visa sig vara sann. Jag skulle vilja ta mig an hela historien, från flykten från Krypton, till uppväxtåren i USA när Clark Kent började inse att det var något speciellt med honom.

Jag skulle ge jobbet till "Don't Nod" (Remember Me, Life is Strange), m.fl. Denna stora, lilla utvecklare har ett sinne för atmosfär och kan leverera historier på ett bra och intressant sätt.

Om jag sneglar på min lista finns det självfallet fler filmer som borde bli spel; Oceans 13, Scareface, Hamlet, Krull, Chaplin (varför inte), Top Gun, Mission Impossible, Tango & Cash, Blade Runner (en FPS-version) m.fl.

Kultur kan vara gränsöverskridande på ett bra vis och kan väcka intresset hos människor som normalt sätt aldrig skulle spela spel.

