[TD] Svunna tider och ubåtar

Jag såg den här dokumentären för första gången för flera år sedan, men av någon anledning kommer jag tillbaka:

Det är fascinerande att se hur mycket teknologi människor lyckades få in i det ryska flaggskeppet; och jag tycker det nästan är synd att man behövde demontera hela rasket. Men, som ni kommer se, det är det enda säkra sättet man kan göra det på när man pensionerar en sådan relik från en annan tid.

Behövs ubåtar idag egentligen; nya "grå vargar", eller kommer framtidens krig, så som de vi ser idag, endast utspela sig på land?

_ _ _

Intressant fakta: Den ryska Typhoon-ubåten, officiellt känd som Projekt 941 Akula, är den största ubåten som någonsin byggts. Den utvecklades under kalla kriget av Sovjetunionen för att bära ballistiska robotar och utgöra en del av landets strategiska kärnvapenavskräckning. Den första ubåten i klassen togs i bruk 1981 och var aktiv i den sovjetiska och senare ryska flottan under flera decennier. Typhoon-klassen var designad för att operera under isen i Arktis och kunde avfyra sina missiler från positioner dolda under istäcket. Den hade sex separata tryckskrov, vilket gjorde konstruktionen både komplex och motståndskraftig. Ombord fanns plats för cirka 160 besättningsmedlemmar och ubåten var utrustad med 20 interkontinentala ballistiska robotar av typen R-39, var och en med flera kärnstridsspetsar. Typhoon-klassen hade också torpedtuber, sovrum, rekreationsytor och till och med en bastu. Den sista ubåten som fortfarande kunde operera, Dmitrij Donskoj (TK-208), användes främst för tester och togs ur aktiv tjänst 2023, vilket avslutade Typhoon-eran efter över 40 år.

_ _ _

En liten notis för oss som gillar Tom Clancy:

Ubåten i "The Hunt for Red October" är en fiktiv sovjetisk Typhoon-klassad ubåt. Den är dock inte en helt vanlig Typhoon – i boken och filmen är den utrustad med ett hemligt framdrivningssystem kallat "caterpillar drive", en tyst magnetohydrodynamisk (MHD) motor som gör den nästan omöjlig att upptäcka med sonar.

