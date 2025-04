Kan inte logga in på battle.net

Tjena gänget, jag behöver lite support.

Direkt efter inloggning till battle.net så åke jag på: BLZBNTBGS8000001C "Could not log in to battle.net" på PCn helt plötsligt i torsdag.

Blizzard supporten skickar dock bara standard FAQer som tyvärr inte hjälper, så tänkte om någon av er sitter på lösningen?

Scenario:

Jag har MFA och felet kommer direkt efter att jag authat mig.

Det fungerar på telefonen (på samma wifi), dock efter idle så får jag Could not load content, sedan trycker jag på refresh så fungerar det.

Jag har testat:

Utan router

Utan brandvägg.

Kört VPN via annat land

Rensat bort all med battle.net och blizzard från /users/<anv>/appdata, local och roaming, därefter installerat om battle.net

Skapat ett helt nytt konto

Provat köra via googles DNS.

Jag har helt slut på idéer på vad jag ska hitta på, någon som har ett tips?

Mvh

Pär