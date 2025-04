Assassin's Creed Shadows, besviken.

Ska först säga att jag "bara" är runt sjutton timmar in.

Here we go: ville verkligen gilla det och trodde jag skulle gilla det men, visst det är ett bra spel skulle jag säga men kan absolut inte connecta till storyn eller vad som händer i spelet. Känns helt ointressant för mig. Fängslar mig inte.

Hörde att många tycker om stealth och att man kan smyga runt är en riktigt bra "addition" eller snarare en återgång till hur det varit. Jag vet inte, för mig känns även det mellanmjölk. Smyga, vissla, döda. Blir snabbt repetitivt speciellt då alla ställen är så lika varandra. Nej jag är ingen fan hitills av varken gameplay eller storyn. Men vem vet har nog minst halva spelet kvar och hoppas på att det kan börja fängsla mig.

Måste även klaga på att open world aspecten är ju helt borta, händer inget utanför de bestämda platserna (med några undantag) förutom en snårskog som man knappt kan ta sig igenom.

Eventuellt har jag kraven extremt högt ställda då jag spelade TLOU 2 innan det här vilket har en story utförd som inget annat spel hitills kunnat nå.

Kanske jag spelar det på fel sätt? Tanken har faktiskt slagit mig, upplys mig snälla ni som gillar spelet.