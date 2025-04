Switch-spel köpes

Tjabba!

Som en riktigt dålig person ekonomiskt så har jag nu börja köpa switch-spel som tidigare sålts i hopp om antingen färdigställa sin backlog eller att de får Switch 2-stöd. Försöker att bygga upp samlingen igen så att säga

De flesta spel är av intresse men dessa har jag redan:

Astral Chain

Zelda BOTW

Zelda TOTK

Witcher 3

Zelda Links Awakening

Luigis Mansion 3

Metroid Dread

Metroid prime remasterd

Zelda Skyward Sword

Bayonetta 2

Är som sagt ute efter de mesta TILL VETTIGT PRIS. Portar, first party you name it! Hör av er i PM eller i forumet.