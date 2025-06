Harvest Moon (SNES) – världens allra första farming simulator!

Väldigt trevlig recension, spännande att bli påmind om smärtsamma QoL-problem som avsaknaden av inventory. Huga.

Skrivet av Sebastian Lind: Mysig text! Det är ju såna här texter man besöker FZ för. Stardew Valley kom och verkligen utklassade alla HM/Story of Seasons-spel. Fick mig att undra varför jag någonsin skulle gå tillbaka till HM-spelen efter att ha skaffat det. Faktiskt är Stardew mitt absoluta favoritspel genom alla tider! Trots det håller jag med om att det finns en viss charm i de äldre HM-spelen. Originalet är ju som sagt originalet... Min favorit i HM-serien är dock Back to Nature. Är sugen på att köra HM 64 via Switch Online, det är ett av få HM-spel jag aldrig testat. Fun fact! Jag och FZ-Fredrik var båda HM-frälsta bondenördar för typ 20-25 år sen och vi gjorde en hel temavecka med Harvest Moon-texter på en gammal spelsajt som hette Gamecore. Många av de texterna känns en smula... cringe, idag. (är det så de säger, kidsen? Cringe? Eller är det cringe att ens fråga?) Gå till inlägget

Av HM/SoS är det just SNES och Back to Nature jag ser tillbaka till med värme som topptitlar. Framförallt Back to Nature. Det hade en del charm som Stardew Valley inte har. Älskade de små meningslösa TV-programmen man kunde se varje morgon. Följa Super Sentai-programmet vecka för vecka. Grafiskt oerhört tilltalande. Stardew Valley gjorde mycket bra, men combat i det är horribel, där är Back to Nature med sin avsaknad återigen någon väldigt fint. Jag skulle nog sätta Stardew Valley jämsides första Harvest Moon - HM har en enorm charm, Stardew Valley har många tekniska förbättringar/QoL och mycket content som är väldigt bra. En bit över det Rune Factory 3 (urcharmig by, sidokaraktärer som är underbara, bachelorettes var fantastiska, levla upp massor med skills konstant och combat som faktiskt är underhållande! Charm, charm, charm) som delar en trygg förstaplats med Back to Nature.

Mitt Back to Nature var tyvärr en upplaga med en tråkig bugg - spelet hängde sig när man gifte sig. Det blev en av orsakerna till att jag chippade min PS2.

Skrivet av AdamMK: Jag körde Stardew första gången i höstas. Fint spel - lite halvlånad musik från Yoshi's Island. Blev sugen på att spela Harvest Moon igen. Körde också till Snes men var inte så bra på att tjäna pengar då nu när jag ändå kört igenom ett liknande spel känns det som att man är mer redo för "utmaningen". En sak jag tänkte på i Stardew Valley hela tiden (som kanske är likt i HM) var att man hela tiden fick budskapet att man ska forma sin egen rikedom, sitt eget liv, och inte vara ett ruskigt storföretag eller jobba för ett. Men det jag hela tiden tänkte på mitt i jordbrukandet var att det skulle vara nice att ha en anställd eller två som hjälpte till med allt på gården.

Istället hade jag obetalda troll, fruga och hund som hjälpte till här och där... eller automatiserade robotar som mjölkade korna, vattnade tomaterna och matade hönsen, som att det var så mycket bättre. Och jag hann inte med att ge alla presenter på rätt dag och utforska närliggande öar och turistorter ändå. Gå till inlägget

Tidspressen kändes absolut av i Stardew Valley, men du förlorar ju inte särskilt mycket på att låta bli att optimera dagarna. Risken är att du optimerar bort det roliga samtidigt, det kan vara värt att låta det ta lite tid och bara plussa upp några villagers i taget och sådär. Spelar Rune Factory 4 just nu, och vissa dagar känner jag mig nöjd redan vid 14-tiden. Det är rätt gött.