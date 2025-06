Switch 2 - 1 vecka senare

Så har jag nu alltså spenderat två fulla helger med nya Nintendo-konsolen. Det börjar nu sjunka in att Switch 2-generationen verkligen är kommen, så hur bra tycker jag Nintendo skött lanseringen av den nya fina spelkonsolen som vi väl får anta kommer vara i minst 8 år framåt...?

Vad gäller själva hårdvaran så är det ju i mångt och mycket precis vad jag förväntat mig, och hoppats på. Vissa vill kalla det för "bara en Switch Pro", och jag kan väl förstå det resonemanget. Den nya konsolen är väldigt 'safe' för att vara Nintendo - en spikrak uppföljare. Och jag är väldigt nöjd med just det. Jag älskar Switch-formatet och mer av samma var därför precis vad jag ville ha, ingen ny stor gimmick som allt ska vara anpassat för, jag vill bara ha en "Normal" flexibel hybridkonsol precis som gamla Switch, men med extra allt. En Switch kraftfull nog att kunna köra de allra tuffaste multiplattformsspelen och det ser vettigt ut även dockat på TV:n.. Men visst, samtidigt som jag inte ser någon möjlighet till större förändringar på hårdvaruplanet, så kan jag tycka att Nintendo hade kunnat piffa upp det lite mer vad gäller konsolens operativsystem och själva designdetaljerna på konsolenheten och Dockan. Gamla Switch hade ett alldeles utmärkt OS/UI. Allt är det det ska vara, och det går snabbt. Med Switch 2 har Nintendo tagit exakt det gamla operativsystemet, höjt upplösningen på ikonerna och gjort de ändå lite rappare. Det är svårt att klaga för det fungerar ju så bra för vad det är, men visst tusan hade man ju velat ha teman och en liten musikslinga i bakgrunden. Då hade det känts nytt & fräscht utan att Nintendo hade behövt laga något som redan är helt. Den gamla eShopen däremot var ju ett riktigt sorgebarn på gamla Switch, och här har Nintendo faktiskt gett oss en helt ny. Och den är bra, riktigt bra. Det är en ren fröjd att slösurfa spel på nya eShopen; den är ilsnabb, snygg och tydlig. Det finns verkligen inget att klaga på här egentligen, förutom avsaknaden av hissmusik.

---

Jag började lite lugnt förra helgen med att sniffa på den nya plasten och därefter sätta igång med Welcome Tour innan jag började med riktiga spel i form av Mariokart World och uppiffade Zelda: Tears of the Kingdom. Jag gillade Welcome Tour, helt klart, men instämmer också i kritiken att det borde varit inkluderat. I alla fall för alla oss med NSO-prenumerationer. Det var en bra introduktion och fördjupning i den nya spelkonsolen och man fick onekligen uppleva de nya funktionerna på både lugna och innovativa sätt. T.ex. känns HD Rumble 2 som något riktigt bra, och som jag hoppas att spelutvecklarna kommer dra mycket mer nytta av än vad de gjorde av HD Rumble på gamla Switch. Även musfunktionen fick man leka runt med, muspointer är väl kanske inte lika spännande som högdetaljerad Rumble, men jag har i alla fall själv haft nytta av den nya muspekaren i uppgraderade Civilization 7 för Switch, och jag stor fast vid att muskontroll kommer bli en välintegrerad kontrollfunktion i en lång rad spel till Switch 2, inte minst för strategispel och skjutspel...

Mariokart World är ju en historia för sig.

Det är ju tveklöst Nintendos stora dragplåster för Switch 2 releasen, precis som BotW var storspelet vid Switch 1. Denna gång är dock cross-gen funktionaliteten borta, och när man sätter igång en 24-spelar Knock-Out match i MK World så förstår man varför detta inte skulle fungerat på gamla Switch. Det är alltihop sammanbakat, inte bara att det är 24 spelare nu och lite vassare grafik...utan jag tänker mest på att vi nu race:ar på en enorm öppen värld med storslagen draw distance och världen är fullkomligen proppad med liv med trafik och sådant på en helt annan nivå än gamla Mariokart 8. Jag liknar Mariokart World som en kombination mellan Mariokart 8, Apex Legends/Fortnite, Zelda BotW. För första gången så slöspelar jag gärna Mariokart i singleplayer; missions-upplägget är förvisso ingen riktig solo-kampanj, men det är ett avslappnande spelläge som är både underhållande och beroendeframkallande samtidigt som det i lugn och ro tränar en på spelets många nya funktioner. Det känns som ett alldeles lagom singleplayer för Mariokart. Annars blir det förstås mest Knock-Out-läget jag fastnat för; det känns alltså som Mariokart 8 på steroider kombinerat med Apex Legends...extremt beroendeframkallande och huxflux kan man ha bränt bort 3h på detta spelläge fast man bara hade tänkt köra en match...

Nu har jag också börjat som sagt med Zelda: TotK, som är precis som jag väntat mig. Jag har ju spenderat 150h på det spelet med vanliga Switch, och är nu glad att jag hållit mig från att spela det en omgång till. Med 2 år sedan första spelgenomgången så känns det nu lagom fräscht igen, och man kommer inte ifrån att spelet verkligen blommar ut i 1440p60fps. Mitt absoluta favoritspel på gamla Switch ser alltså ut att kunna bli en favorit även på Switch 2.

Cyberpunk har jag bara doppat tårna i än så länge, det började lite stelt men växer på mig. Ett stort singleplayeräventyr är ju ett måste nu när Switch 2 får ett sånt stort multiplayerspel på lanseringen.

---

Så, med en bra lansering snart ur världen, vad har vi att se fram emot framöver med nya spelkonsolen?

Inte mycket, just nu. Faktiskt så är ju ett nytt Donkey Kong i princip den enda kända nya Nintendo-titeln på gång nu i sommar. SÅ jag förväntar mig en Direct inom de kommande veckorna som kommer avslöja 3-4 nya Nintendo-produktioner, och därutöver drösvis med tredjepartstitlar. Med Mariokart World så får jag förhoppningar dels om ett nytt Wave Race då Mariokart-spelet dels introducerar vattenscootrar, men därutöver dessutom har en bana som man inte kan ta miste på är kraftigt inspirerad av just Wave Raced 64-banan Marine Fortress. Det vore onekligen ett perfekt sommarspel, ett sprillans fräscht Wave Race med ännu bättre simulerat vatten och snyggaste Switch 2-grafiken man kan få tag i för pengar. På tal om MK World och hur dess nya gameplay känns inspirerat av äldre Nintendo-spelserier, så känns också ett nytt Pilot Wings som något Nintendo mycket väl kan experimenterat med genom Mariokart World. Flertalet av Power-utmaningarna i free-roam känns ju direkt som hämtade ur just Pilot Wings precisionsflygande genom ringar i luften.

En mer långsökt dröm jag har inspirerad från Mariokart World är ett fullskaligt Mario GTA, men med Wario och Waluigi i huvudrollerna och en betydligt mer vuxen tematik än man är van vid från Mario-universumet. Kanske t.om. skjutvapenvåld...

Nintendo skulle förstås vara livrädda för att besudla sina viktigaste familjevarumärken med våldsspel...men jag tror det skulle kunna vara en enorm succé med en Nintendo-take på GTA i ett stort öppet Svamprike med ett utökat Crown City eller New Donk City i fokus...

Så hur har eran första vecka med Switch 2 varit?