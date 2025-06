Tips från banken inför utlandsresor i sommar

Skrivet av AdamMK: Ja det är klart, men tänkte mer på det fallet med hon som swishade sin sambo för månadsräkningar och blev utelåst från sitt konto i några månader. Många saker på jobbet som behöver bank-id tex, känns krångligt om msn skulle bli utelåst Eller tänker jag galet? Gå till inlägget

Jag kände inte till det där fallet men sånt där kan nog ske. Men det borde inte vara ett problem att ta bort blocken heller.

Och det är just det där, av en eller anledning låser banken BankID för en privatperson, men det drabbar en när man ska in på 1177 eller sjukanmäla barnen etc etc för att just de tjänsterna bara har BankID som lösning. Vilket system har bara en väg in? Ingen backup, inga alternativ. Så, jag håller med.