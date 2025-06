Sista köpen till PS3 på PSN

Jag köper ps3or ibland på tradera och loppisar. Väldigt viktigt att det är ps3 slim eller fat och inte superslim. Superslim ser förjävlig ut och den känns så rapplig i luckan, menframför allt går den inte att lägga in custom firmware på.

Mina ps3or jag handlar lägger jag in CFW 4.92 EVILNAT (Cobra 8.5) på genom en hemsida som först öppnar konsollen för CFW, sen kör man in själva CFW från en usb-sticka sen. Så jäkla smidigt. Sedan tar bekanta och vänner över ps3orna och kan då ha riktigt roligt med retroarch, dvs de kan spela nes/snes/sega och mycket mer emulatorer på ett enkelt sätt via hdmi.

Ett hett tips