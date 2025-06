English, do you speak it?

Skrivet av Sunstalker: Say flytande one more time! Gissar att folk överskattar sig själva grovt Gå till inlägget

Jupp, det tror jag med. Att göra sig någorlunda förstådd och kunna konversera dugligt på ett främmande språk är ju en sak, men det är något helt annat att vara helt "flytande" i det perspektivet att man kan prata helt obehindrat och inte glömmer småord eller liknande här och där. Och då har vi inte ens kommit in på saker som uttal osv... Mitt uttal är definitivt väldigt Swenglish ibland, det gör jag mig inga illusioner om. Men hey, having an accent is cool and exotic, right???