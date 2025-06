Vad hände med alla sportspel?

Alla sportspel fokuserar på att generera massa pengar via mikrotransaktioner före att de ska vara roliga att spela. Se FC som exempel. Förr i tiden kom det specialkort i form av Team of the Season och Team of the Year, Team of the Week och på sin höjd Future Stars. Idag är det nya specialkort i stort sett varje vecka, som ska locka folk att spendera mer pengar. Dessutom är de skapta så att du ska grinda för att hänga med i och med season pass som bara håller ett antal veckor med saker du "behöver" spela massa för att få. Spelar du inte mycket ochj inte vill lägga in pengar, ja då kommer ditt lag vara helt hopplöst efter andras. UFL som kom och skulle utmana FC med mindre mikrotransaktioner är byggt likadant, vill du få ett okej lag måste du spela. Massor. Jag saknar när man kunde ta upp spelet när man var sugen och utmana på lika villkor.