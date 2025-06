FZ Community Summer Challenge 2025: ”FZ-Stranding: Not on the beach”

Permalänk WildThing Medlem Medlem sedan: okt 2005 Offline FZ Community Summer Challenge 2025: ”FZ-Stranding: Not on the beach” Välkommen till FZ Community Summer Challenge 2025! Vafalls, ännu en juli?! Hur snabbt gick inte det föregående året? Och hur fan fick jag typ 40 nya spel på Steam utan att ha spelat mycket alls? Det går troll i Steambiblioteken minst sagt! Inget ansvar kan läggas på mig! Så vi får än en gång göra något åt det! Så för er som inte varit med förr, detta är en utmaning där vi som community tillsammans gör en kraftsamling och spelar igenom dom spel vi lagt på hyllan, eller för den delen gör det årliga genomspelandet av spelet man aldrig tröttnar på. Detta sker under juli månad varje år Så här har tidigare år sett ut: Citat: 2017

Avklarade unika spel: 77

Totalt antal spel: 83 2018

Avklarade unika spel: 165

Totalt antal spel: 181 2019

Avklarade unika spel: 99

Totalt avklarade spel: 105 2020

Avklarade unika spel: 204

Totalt antal spel: 239 2021

Avklarade unika spel: 222

Totalt antal spel: 247 2022

Totalt antal unika spel: 216

Totalt antal spel: 248 2023

Totalt antal klarade unika titlar: 206

Totalt antal klarade spel: 227 2024

Totalt antal klarade unika titlar: 226

Totalt antal klarade spel: 239

Så här går det till: Mellan 00.01 på tisdagen 1 juli och klockan 23.59 torsdagen den 31 juli så är alla medlemmar välkomna att starta valfritt spel och spela från start till slut. Plattformen ni väljer att spela på är upp till er. I spel som Hearts of Iron eller Civilisation så har ni vunnit om ni kommer på första plats när spelet är slut. Om man mer är en MP-människa så finns det möjligheter att klara av dom också. Jag kommer tillåta två olika sorters spel. Om spelet har ett levelingsystem med ett tak, så kan du levla upp denna. Exempelvis Call of Duty Black Ops 3 har ett tak på level 55. Når du detta, så får du räkna in det i utmaningen. Väljer man att köra "Prestigelägen" och börja om, så räknas detta. Även Battle Passes räknas som avklarande. Om ni väljer att spela ett MMO, så räknas det om man levlar upp en karaktär till Maxläge. Betalleveling, såsom WoWs "Köp expansionen och få en karaktär till max" räknas förstås inte. Väljer ni att göra detta så ta bild på er karaktär i början, så vi kan se att karaktären varit låglevel till att börja med. Uppdatera gärna under levelingens gång. Klarar ni av ett DLC så nämn att det är ett DLC när ni rapporterar. Dessa räknas som separata från huvudspelet.

Du kan välja att fortsätta ett spel du påbörjat innan utmaningens start, men du får endast ha klarat runt 1/3 av spelet i grova slängar. Du kan kort sagt ha börjat ett stort RPG, men är du på slutet så kan vi inte räkna det som avklarat inom tiden. Du får självklart spela spel du klarat av tidigare, men du måste följa 1/3 regeln. Redovisning: För att vi ska kunna veta att ni klarat av ett spel så kräver vi någon sorts bevis. Detta kan vara en Screenshot eller foto (fram med telefonerna!) på eftertexterna eller slutscenen av ett spel eller en länk till din Xbox live, PSN eller steamprofil som via achievments visar att du klarat spelet. Detta görs för att minska riskerna för fusk och dylikt. Använd det här formatet för att rapportera påbörjade eller avslutade spel: Citat: Påbörjade spel:

Final Fantasy V (SNES) Avslutade spel:

Final Fantasy IV (SNES) *länk eller dylikt till bevis på avklarad titel* Tänk på att INTE embedda era bilder i forumposten. Avslutningar på spel är känsliga saker, så spoila inte för folk som inte vill veta. En enkel länk fungerar fint. När ni klarat av ett spel, gör gärna en ny post istället för att redigera en gammal. Det är lätt att jag missar avklarade titlar annars nämligen. Har du klarat av ett spel, rapporterat och du finns inte på listan ändå, säg till. Då har jag säkert bara missat det. Är något oklart, så tveka inte att fråga kamrater! Totalt antal klarade spel: 0

Totalt antal klarade unika titlar: 0 signatur Videomupp ! Anmäl Redigera Citera

Permalänk WildThing Medlem Medlem sedan: okt 2005 Offline Dags att ta helgen och lägga upp game-planen! Tänkte spela Jurassic World Evolution 2, mest för att jag köpte det vid release och sen spelade det aldrig. Kommer resa bort under hela månaden, så det blir steamdeck i hängmatta hela sommaren typ. signatur Videomupp ! Anmäl Redigera Citera

Permalänk TodieS_DraX Medlem Medlem sedan: jan 2019 Offline Planerade:

Spec ops: The line

Cod: MW2

The Alters

Warhammer 40k: Space marine

RoboCop: Rogue City Startat: Avklarat: ! Anmäl Redigera Citera