Mitt spelande och spelköp första halvan av 2025

Nu har första halvan av året gått och det har blivit en del spelande och köp, det har ju dessutom släppts en ny konsol.

Klarat 2025

Jan

Demon slayer

Karate kid

New Zealand story revolution

Feb

Thundercats

No more Heroes 2

Mad streets

Enchanted portals

Mars

Modern warfare 2019

Turtles Mutants unleashed

Gravity Circuit

April

Mega man 11

Tales of phantasia

Game advent calendar 2024 Platina

No more Heroes 3

Kirby Krystal Shards

Dustborn

Maj

Oni Road to be the Mightiest Oni Platina "Platina"

Ever Forward Platina "Platina"

The Knight Witch

Cat Quest 3 "platina

Anime Girls: Suns of a beach

Pretty Girls Panic! "Platina"

Astro bot

Juni

Sonic origin plus

House of the dead remake

Spelköp 2025

Animal Crossing New Horizon 573kr Switch

Gal Guardians Demon Purge 169kr PS5

The House of the dead remake 124kr PS4

Peppa Pig World adventures 139kr PS5

Time on frog Island 118kr Xbox Series X

Exoprimal 141kr PS5

Burnout Paradise remaster 62kr Xbox One

Alchemic Cutie 106kr PS4

Who wants to be a millionare 146kr PS6

The Knight witch 139kr Xbox Series X

Cat quest 3 305kr PS5

Game advent calendar 2024 99kr PS5

Jojo Bizarre Adventure all star battle 99kr

Is it wrong to pick up a girl in a dungeon 145kr PS4

F1 2021 99kr X2 PS5

Mafia definitive edition 99kr Xbox One

Uncharted trilogy 99kr PS4

Ratchet & Clank 99kr PS4

Nintendo Switch 2 7490kr

Monster Jam showdown 149kr X2 Switch

Harry Potter: Quidditch Champions 139kr PS5

Hogwarts Legacy 199kr PS5

Tekken 8 299kr PS5

Fantasian Neo Dimension 399kr

Call of duty Black Ops 6 299kr X2 PS5

Monster Jam Showdown 149kr X2 PS5

Hogwarts Legacy 199kr Switch

Mortal Kombat 1 99kr X2 PS5

DC Justice Leage Cosmic Chaos 99kr PS5

Dead Rising DLX Remaster 599kr Xbox Series X

Monopoly 99kr PS5

God of War 49kr PS4

Last of us Remaster 49kr X2 PS4

Trine 5 129kr PS5

Sand Land 139kr X3 PS5

Tekken 8 189kr X2 PS5

Avatar 99kr PS5

Bravely Default Flying Fairy HD 499kr Switch 2

Super pocket Capcom edition 542kr

Metal Tales overkill 146kr PS5

Demon Turf 104kr Xbox Series X

Rune Factory - Guardians of Azuma 739kr Switch 2

Gigantosaurus Dino Sports 99kr PS5

Tradera

2DS Pokemon Sun edition 900kr

Nintendo DS Lite röd, komplett i låda 575kr

4 japanska PS Vita spel 99kr

Lego Island 2, Splinter Cell GBA 71kr

Brothers in Arms hells highway 50kr Xbox 360

Steam Deck 256gb 3526kr

PS1 spel 186kr

Medal of honor underground

Lego Island 2

007 Tomorrow never dies

Fifa 2004

Betalade let it rip

DS och 3DS spel 326kr

Super Mario 64 DS

Sonic rush

New Super Mario Bros

Diddy Kong racing DS

Mario Party DS

Sonic generations 3DS

Super Smash Bros 3DS

PS3 slim 207kr

PS3 slim med 256gb SSD 723kr

Ratchet & Clank tools of destruction

Resistance

GTA IV

Fifa 11

Grand theft auto V

PS4 hori kontroll 110kr

Xbox 360 + Nfl spelen 163kr

Sega superstar tennis Xbox 360

Lego Star wars 2 Xbox 360

Pirates of the Caribbean at worlds end Xbox 360

Soul Calibur IV Xbox 360

Madden nfl 19 Xbox one

Nintendo Wii Mini + 9 spel 418kr

191kr

Ready 2 Rumble 2 PS2

Golden eye Rogue agent PS2

All star boxing PS1

The Getaway PS2

3D Dot Game Heroes 550kr PS3

90kr

Final Fantasy X PS2

Final Fantasy X-2 PS2

68kr

Nestle smarties

Singstar svenska hits schlager PS2

Legia 2 duell saga 211kr PS2

Dirge of Cerberus 155kr PS2

Wet 157kr Xbox 360

PS3 80gb + PS3 Superslim 500gb 500kr

Plexgear X2 99kr X2 PC/PS3

500kr

Xbox One, 2 kontroller med Call of Duty advanced warfare

Call of Duty Ghost

2 Wii Mini konsoler, som visade sig vara defekta båda två 200kr

Xbox 360 spel 150kr

Battlefield 4

Fifa street

Fifa 18

GTA IV

Battlefield 3

Left 4 dead 2

Medal of honor airborne

Far Cry 5

Fifa 15

Pokemon Violet 150kr

112 spel köp inklusive dubletter.

13 konsoler

26 spel totalt har jag klarat

27137kr kostade allt

Och alla spel jag klarat ut har jag sålt igen och alla konsoler förutom 1st Wii Mini PS3 med SSD, PS3 superslim, 2DS, DS Lite, Steam deck och Switch 2 har jag sålt.

Sen blev det mycket bundles på Steam, och några köp

Steam, bland annat

Tales of Arise

Tales of Vesperia

Tales of Symphonia

Chrono trigger

Monster Hunter stories

Capcom fighting collection 2

Dead or alive 6

Silver

Star wars battlefront 2