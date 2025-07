Xbox Game Pass - Juli 2025 - Part 1

Då var det dags för juli månads första omgång spel till Game Pass! Huvudrollen innehas av släppet av Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 som i ny version med nya banor m.m parkerar permanent i katalogen. I övrigt blir det knäppt plattformande med Ultimate Chicken Horse, gulligt gatumanagement med Minami Lane och så två återvändare till tjänsten i form av High On Life och The Ascent. Två spel, Legend of Mana och Trials of Mana, läggs till i Game Pass Standard.

Retro Classics, som nyligen lades till, får flera klassiker tillgängliga för Game Pass-spelare: Cosmic Commuter, Heart of China, Skiing, Solar Storm och Subterranea.

Förmåner finns att hämta hem ingame för: Mecha Break, Splitgate 2 och Asphalt Legends Unite. Nya Game Pass Ultimate Perks finns att plocka hem till: 3on3 Freestyle och EA Sports UFC 5.

Förra månadens spel kan läsas om här:

Xbox Game Pass - Juni 2025 - Part 1

Xbox Game Pass - Juni 2025 - Part 2

Nya spel:

Ultimate Chicken Horse (3 jul, konsol+PC+cloud)

The Ascent (8 jul, konsol+PC+cloud)

Minami Lane (9 jul, konsol+PC+cloud)

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (11 jul, konsol+PC+cloud)

High On Life (15 jul, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 juli: Flock, Mafia: Definitive Edition, Magical Delicacy, Tchia, The Callisto Protocol, The Case of the Golden Idol.

Xbox Game Pass

#game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips