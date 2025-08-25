Hur gör ni som jobbar sena kvällar och har små barn?

Hur hämtar och lämnar ni på förskolan (före detta dagis) när ni jobbar sena kvällar eller ut på natten? Förskolan vill att jag lämnar vid 11 tiden när jag kommit hem vid 00 tiden, och är i säng vid 01 tiden, sen tar det en stund att somna. Alla som börjar på eftermiddag ska lämna samma tid oavsett när man börjar. Men jag fick bättre tider med första barnet så jag hoppas jag får det denna gången med.

Barnen brukar vakna vid 5 eller 05:30. Det blir extremt lite sömn, speciellt när man kör fordon och håller på med varma maskiner. Passen är över 9 timmar långa och det finns ingen schemalagd rast.