Hur gör ni som jobbar sena kvällar och har små barn?
Hur hämtar och lämnar ni på förskolan (före detta dagis) när ni jobbar sena kvällar eller ut på natten? Förskolan vill att jag lämnar vid 11 tiden när jag kommit hem vid 00 tiden, och är i säng vid 01 tiden, sen tar det en stund att somna. Alla som börjar på eftermiddag ska lämna samma tid oavsett när man börjar. Men jag fick bättre tider med första barnet så jag hoppas jag får det denna gången med.
Barnen brukar vakna vid 5 eller 05:30. Det blir extremt lite sömn, speciellt när man kör fordon och håller på med varma maskiner. Passen är över 9 timmar långa och det finns ingen schemalagd rast.
Kan inte din fru lösa det där?
Hon kör till jobbet tidigt,
Då finns det tre alternativ. Antingen så byter du jobb, eller så byter hon jobb, eller, om ni har ekonomiska medel, så får ni anställa en privat barnskötare. Om detta fortlöper lär det påverka er som individer kraftigt negativt; men främst er relation.
Orimligt att man ska behöva byta jobb när man fick andra tider innan, på samma skola med förra barnet känns orimligt. Ska ringa kommunen i första hand om jag inte får bättre tider.
Respekt till er som jobbar skift och speciellt natt. Samhället bör göra allt för att ställa upp för er. Storstäder har ju förskolor för obekväma tider, kolla med kommunen som sagt om du inte får gehör
De öppnar 6, men vi får inte lämna förrän 11 när jag börjar tidigt eftermiddag. För de tycker det bästa för barnet är när barnet är där så lite tid som möjligt.
Respekt till er som jobbar skift och speciellt natt. Samhället bör göra allt för att ställa upp för er. Storstäder har ju förskolor för obekväma tider, kolla med kommunen som sagt om du inte får gehör
Vi har ett nattdagis, men varannan vecka jobbar jag dag, så det skulle vara konstigt om barnen skulle behöva vara där när deras mamma är hemma på nätterna.
Så jag håller tummarna på bättre tider.
Vill förskolan att du lämnar 11? Det är väl du som förälder som bestämmer tiderna. Förutsatt att förskolan är öppen såklart.
Vill förskolan att du lämnar 11? Det är väl du som förälder som bestämmer tiderna. Förutsatt att förskolan är öppen såklart.
Nä, det är förskolan som bestämmer tiderna. Tyvärr, rektorn sa förra gången att de inte kan ta hänsyn till hur föräldrarna jobbar. Det är ju exakt det som förskolan ska göra :/. Kommunal förskola. Har kollegor som lämnar tidigare, fast vi bor i samma kommun, och deras barn går också i samma kommun
Nä, det är förskolan som bestämmer tiderna. Tyvärr, rektorn sa förra gången att de inte kan ta hänsyn till hur föräldrarna jobbar. Det är ju exakt det som förskolan ska göra :/. Kommunal förskola. Har kollegor som lämnar tidigare, fast vi bor i samma kommun, och deras barn går också i samma kommun
Ljug om arbetstiderna.
Följ mig för mer oetiska vardagstips.
Nä, det är förskolan som bestämmer tiderna. Tyvärr, rektorn sa förra gången att de inte kan ta hänsyn till hur föräldrarna jobbar. Det är ju exakt det som förskolan ska göra :/. Kommunal förskola. Har kollegor som lämnar tidigare, fast vi bor i samma kommun, och deras barn går också i samma kommun
De är skyldiga att tillhandahålla omsorg med hänsyn till föräldrarnas arbetssituation. Så stå på dig. Och bråkar de så anmäler du förskolan i första hand till kommunen. Funkar inte det går du vidare till Skolinspektionen. Låter som en helt vidrig rektor som signalerar att de inte vill ha barnen där.
Finns inte dagmammor längre?
I princip inte, många (flertalet?) kommuner har helt slopat det, tyvärr
Finns inte dagmammor längre?
Dagmamma är nice, gick hos två olika när jag var yngre, i slutändan var det som att ha tre mammor. Sicken uppväxt.
I princip inte, många (flertalet?) kommuner har helt slopat det, tyvärr
Det finns kanske kvar i mindre samhällen.
Nä, det är förskolan som bestämmer tiderna. Tyvärr, rektorn sa förra gången att de inte kan ta hänsyn till hur föräldrarna jobbar. Det är ju exakt det som förskolan ska göra :/. Kommunal förskola. Har kollegor som lämnar tidigare, fast vi bor i samma kommun, och deras barn går också i samma kommun
Usch vilken tråkig situation. Ni får väl strunta i att berätta hur ni jobbar. Tur att du inte är lokförare, då hade nog topplocket gått på den rektorn.
Jag var dessutom en sådan där dålig förälder som ibland la på lite extra tid så att barnen skulle få någon form av regelbundenhet.
Ljug om arbetstiderna.
Det där borde bli en egen tråd
Låter helt sjukt att en förskola öppnar först vid 11.
Den öppnar 6, men jobbar man eftermiddag ska man alltid lämna 11, oavsett arbetstid på eftermiddagen
På våran förskola räknas även dygnsvilan vid nattarbete in som "arbete" och därför kan vår dotter vara på förskolan när min sambo är hemma och har sin vila mellan nattpassen.
Stå på er. Orimligt att du ska få en halv natts sömn när du jobbar natt. Ring kommunen om det inte fungerar med kontakterna med förskolan. Var artig och respektfull men samtidigt väldigt bestämd och saklig. Du fortsätter höra av dig tills tiderna ändras helt enkelt.
När de drar kortet igen att det är bättre för barnen att börja senare: Förklara på ett artigt men bestämt sätt att det är oacceptabelt att förskolan berättar för er vad som är bäst för era barn. Det vet ni som föräldrar och ingen annan. Er situation är inte hållbar och du kommer behöva byta jobb, vilket påverkar er familjesituation och ekonomi. Förskolan gör brister i sin bedömning eftersom de inte tar hela bilden i beaktande, men det gör ni som föräldrar. Ni vet bäst som är bäst för era barn.
Verkar skilja sig mycket mellan olika förskolor men det måste ju funka praktiskt också och det borde förskolan kunna ta hänsyn till. Antingen "ljuger" ni till lite eller så tar ni en diskussion med förskolan om er situation. Med tanke på era tider kanske frun kan lämna på morgonen när förskolan öppnar och du hämtar innan du åker till jobbet, beroende på när hon slutar. Alternativt att hon även hämtar efter jobbet?
Ljug om arbetstiderna.
Oetiskt vet jag inte riktigt. Det beror helt på situationen. Om det inte funkar alls, förskolan inte är villig att ta diskussionen och alternativet blir att byta jobb, då tycker jag det är fullt rimligt att "justera" tiderna för själva få det att fungera.
På våran förskola räknas även dygnsvilan vid nattarbete in som "arbete" och därför kan vår dotter vara på förskolan när min sambo är hemma och har sin vila mellan nattpassen.
Ja, det är ju så det rimligen borde fungera. Enligt arbetstidslagen har man rätt till 11h sammanhållen vila. Det blir ju lite av en gråzon när det är förskolan/kommunen som strular till det och inte arbetsgivaren, men de borde tillhandahålla omsorg då detta inte handlar om att förskolan ska vara öppen under obekväm arbetstid, utan ordinarie tid.
Man kan hänvisa till skollagen också där det står att barn från ett års ålder ska erbjudas omsorg: "i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt"
Ja, det är ju så det rimligen borde fungera. Enligt arbetstidslagen har man rätt till 11h sammanhållen vila. Det blir ju lite av en gråzon när det är förskolan/kommunen som strular till det och inte arbetsgivaren, men de borde tillhandahålla omsorg då detta inte handlar om att förskolan ska vara öppen under obekväm arbetstid, utan ordinarie tid.
Intrycket jag har av kommunala förskolor är att de överlag aldrig är särskilt smidiga att ha att göra med.
Nu har vi våran dotter på en privat förskola och där är det aldrig några problem, så länge jag inte har dottern längre än de 40 timmar vi har beslut på per vecka.
På vår förra förskola, i samma region men i annan kommun, fick jag en rungande utskällning när jag blev 5 minuter sen för lämning eftersom det var oplogat, svinhalt och jag var tvungen att bära dottern.
Hur hämtar och lämnar ni på förskolan (före detta dagis) när ni jobbar sena kvällar eller ut på natten? Förskolan vill att jag lämnar vid 11 tiden när jag kommit hem vid 00 tiden, och är i säng vid 01 tiden, sen tar det en stund att somna. Alla som börjar på eftermiddag ska lämna samma tid oavsett när man börjar. Men jag fick bättre tider med första barnet så jag hoppas jag får det denna gången med.
Barnen brukar vakna vid 5 eller 05:30. Det blir extremt lite sömn, speciellt när man kör fordon och håller på med varma maskiner. Passen är över 9 timmar långa och det finns ingen schemalagd rast.
Jag jobbar enbart eftermiddagar och nätter och har aldrig haft det problem som du beskriver med förskolan. Du verkar ha och göra med en riktigt unik förskola tror jag.
Intrycket jag har av kommunala förskolor är att de överlag aldrig är särskilt smidiga att ha att göra med.
Nu har vi våran dotter på en privat förskola och där är det aldrig några problem, så länge jag inte har dottern längre än de 40 timmar vi har beslut på per vecka.
Mm, vi bytte från kommunal förskola till dagmamma när vårat andra barn var 3 år. Allt blev så mycket bättre då. Tragikomiskt hur mycket tid kommunala förskolan la ned på byråkrati och administration istället för att vara med barnen. De dokumenterade allt och förde i pärm. Dagmammorna hittade på saker med barnen istället, varje dag hände nåt, och man fick uppdateringar via en app. Till skillnad från förskolan så var man hela tiden med och visste vad barnen gjorde varje dag.