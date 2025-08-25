[TD] Deus Ex: Fragments of the Machine

Deus Ex: Mankind Divided-kompositören Sascha Dikiciyan som går under namnet: "sonicmayhem" på X - har släppt en ny samling av sin tidigare outgivna DeusEx-musik med titeln:

"Fragments of the Machine [Data Archive Vol.1]".

Jag såg detta av en händelse på sociala medier idag.

Samlingen innehåller spår som skapades 2015/2016 för "Deus Ex: Mankind Divided", ett toppenspel om någon missat det. Vissa "låtar" är omixade, omastrade och till och med ofärdiga, men ger ändå en inblick i det som blev, eller rättare sagt, det som inte blev.

Dikiciyan säger att hans arkiv innehåller mer ofärdig musik för Deus Ex som aldrig gavs ut. En del av detta material kan släppas i en Vol.2 om tillräckligt stort intresse visas från fansen. Ja, här är mitt intresse i varje fall.

Musiken kan lyssnas på här:

Deus Ex: Fragments of the Machine

Bland titlarna kan man gissa sig till platser som aldrig dök upp i den slutgiltiga versionen av spelet. Jag undrar, finns det några Deus Ex-fans kvar på FZ?

