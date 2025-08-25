[TD] Deus Ex: Fragments of the Machine
Deus Ex: Mankind Divided-kompositören Sascha Dikiciyan som går under namnet: "sonicmayhem" på X - har släppt en ny samling av sin tidigare outgivna DeusEx-musik med titeln:
"Fragments of the Machine [Data Archive Vol.1]".
Jag såg detta av en händelse på sociala medier idag.
Samlingen innehåller spår som skapades 2015/2016 för "Deus Ex: Mankind Divided", ett toppenspel om någon missat det. Vissa "låtar" är omixade, omastrade och till och med ofärdiga, men ger ändå en inblick i det som blev, eller rättare sagt, det som inte blev.
Dikiciyan säger att hans arkiv innehåller mer ofärdig musik för Deus Ex som aldrig gavs ut. En del av detta material kan släppas i en Vol.2 om tillräckligt stort intresse visas från fansen. Ja, här är mitt intresse i varje fall.
Musiken kan lyssnas på här:
Deus Ex: Fragments of the Machine
Bland titlarna kan man gissa sig till platser som aldrig dök upp i den slutgiltiga versionen av spelet. Jag undrar, finns det några Deus Ex-fans kvar på FZ?
FZ - SAMLADE SKRIFTER: #walter_iego
SUBSTACK: https://substack.com/@iegocentric
YOUTUBE: https://www.youtube.com/@walteriego
Samma här. Hela spelet osar av atmosfär. Det är förbluffande hur man kan lägga ned sånt här. Så snart riskkapitalisterna fick in sina gaddar i spelindustrin gick det åt helsicke.
FZ - SAMLADE SKRIFTER: #walter_iego
SUBSTACK: https://substack.com/@iegocentric
YOUTUBE: https://www.youtube.com/@walteriego
Sålde inte Deus Ex bra, eller sålde det bara inte tillräckligt bra sett till investering av tid och pengar? Helt briljant spelserie, även om jag kan tycka att ettan och tvåan inte åldrats särskilt väl så är definitivt de senare installationerna i serien fortfarande väldigt lätta att plocka upp för att spela utan att immersion får stryka på foten pga grafiken och besvärliga kontroller eller klumpigt UI.
Sålde inte Deus Ex bra, eller sålde det bara inte tillräckligt bra sett till investering av tid och pengar? Helt briljant spelserie, även om jag kan tycka att ettan och tvåan inte åldrats särskilt väl så är definitivt de senare installationerna i serien fortfarande väldigt lätta att plocka upp för att spela utan att immersion får stryka på foten pga grafiken och besvärliga kontroller eller klumpigt UI.
Så var det nog, sedan köptes spelutvecklaren upp av Embracer om jag inte minns fel och lades ned eftersom dom ville spara pengar.
Spelar om "Invisible War" just nu som slöpptes 2003. Det har kvar en del av sin charm, men är inte lika bra som det första spelet.
FZ - SAMLADE SKRIFTER: #walter_iego
SUBSTACK: https://substack.com/@iegocentric
YOUTUBE: https://www.youtube.com/@walteriego