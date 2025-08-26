Världens bästa spel-låt: Grupp A - I!

Första gruppen är lottad och här är deltagarna!

På grund av begränsningar i forumet kommer det här bli lite invecklat, och för att det inte ska bli för många trådar i omlopp i taget kommer det att bli som följer:

I den här tråden kommer UK Course att spela alla sina matcher.

I nästa tråd spelar Dr. Wily's Castle resterade matcher från gruppen och sedan rullar det på så.

I slutet kommer det bli sammanslaget för att förenkla och spara lite tid eftersom att det blir en match färre per "omgång i omgången".

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!



Regler

Vinst ger två poäng.

Oavgjort ger en poäng.

När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.

I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 26/8 kl 20.00 och avslutas på fredag 29/8 kl 20.00.

På torsdag kommer nästa omgång med gruppspelsmatcher.

Begränsningar i forumet gör att det är såhär det får bli.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

UK Course - NES Open Tournament Golf

Visa innehåll

Dr. Wily's Castle - Mega Man 2

Visa innehåll

Battle Squadron Main Theme

Visa innehåll 24s till 4min

Battlehymn of the Republic - Wasteland 3

Visa innehåll

Fear Not This Night - Guild Wars 2

Visa innehåll

Fortress - Diablo II: Lord of Destruction

Visa innehåll

The T'aint - Interstate '76

Visa innehåll

Dark Souls 3 Main Theme

Visa innehåll

Edit:

Missa inte samlingstråden!

Eller grupp b!