Världens bästa spel-låt: Grupp A - I!
Första gruppen är lottad och här är deltagarna!
På grund av begränsningar i forumet kommer det här bli lite invecklat, och för att det inte ska bli för många trådar i omlopp i taget kommer det att bli som följer:
I den här tråden kommer UK Course att spela alla sina matcher.
I nästa tråd spelar Dr. Wily's Castle resterade matcher från gruppen och sedan rullar det på så.
I slutet kommer det bli sammanslaget för att förenkla och spara lite tid eftersom att det blir en match färre per "omgång i omgången".
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 26/8 kl 20.00 och avslutas på fredag 29/8 kl 20.00.
På torsdag kommer nästa omgång med gruppspelsmatcher.
Begränsningar i forumet gör att det är såhär det får bli.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
UK Course - NES Open Tournament Golf
Dr. Wily's Castle - Mega Man 2
Battle Squadron Main Theme
Battlehymn of the Republic - Wasteland 3
Fear Not This Night - Guild Wars 2
Fortress - Diablo II: Lord of Destruction
The T'aint - Interstate '76
Dark Souls 3 Main Theme
Ad hoc addendum
IT HAS BEGUN
Ja, det här blir fan ingen lek, kan jag tala om!
Ad hoc addendum
Ja, det här blir fan ingen lek, kan jag tala om!
Hah! Nej, jävlar i anamma vilken process du dragit igång... Hoppas du kommer orka rodda med allt, det ser ju ut som en mycket större grej än "Bästa NES-spelet"-omröstningen. Lycka till!
Hah! Nej, jävlar i anamma vilken process du dragit igång... Hoppas du kommer orka rodda med allt, det ser ju ut som en mycket större grej än "Bästa NES-spelet"-omröstningen. Lycka till!
Fick tänka om rätt många gånger på hur upplägget skulle se ut. Men när det väl föll på plats så känns det, om än jäkligt stort, hanterbart.
Ad hoc addendum
Står att omröstningen är avslutad och går inte att rösta. Har jag missat nåt eller är det tänkt att vi ska göra ett inlägg med vad vi röstar på?
Det är för att den inte öppnar förrän kl 20.00 ikväll.
Ad hoc addendum
Fan borde lämnat in några förslag men blev så många svårt att se om de redan var inne!
Hur som fett kul! Ska lyssna alla parvis och bestämma!!!
Det var oväntat få dubbletter bland de nominerade låtarna faktiskt. Skulle säga mindre än 5st.
Både glad och ledsen att du inte nominerade xD
Ad hoc addendum
Tristram från första Diablo och Act on Instinct från det första Command & Conquer är de första jag tänker på men det finns ju så löjligt mycket bra spelmusik. Så glad att se Battle hymn of the republic från wasteland 3, när den började spela i slaget i bunkern så fick jag sluta spela och bara lyssna!
Finns en otrolig låt från Wasteland 2 också "Cries of a dead world" grymt bra.
Först och främst, det här är nog min favorittävling på FZ - någonsin.
Fantastiskt kul att se allas förslag till bästa spelmusiken, och ta del av många låtar jag inte hört tidigare och diggar hårt!
Så här röstade jag:
UK Course - Nes Open Tournament Golf
Varför har jag aldrig hört den här förut? Den var ju asmysig. Gillar trummorna och särskilt de små hektiska inslagen där låten plötsligt rycker med en bara för att lugna sig igen.
Förresten, vem är tjejen med Luigi - har Peach en syster eller?
Dr. Wilys Stage - Mega Man II - WIN
En klassiker av en anledning. Har hört otaliga covers och remixar på denna banger från Takeshi Tateishi över åren, inte minst HTs remix Lilla blå . Visserligen följer den formatet på flera av Mega Man IIs andra låtar nära, med sin typiska I-bVII ackordföljd men o andra sidan fungerar ju den väldigt bra tillsammans med den galloperande basen till att verkligen ingjuta en som spelare med en "nu-jävlar-känsla".
Battle Squadron Main Theme - WIN
Daaamn. Låter ju som en chiptunes-musik från 00-talet. Eller tvärtom är det såklart, men ändå.
Så här i efterhand gjorde såklart bra chiptunes redan innan retrovågen gav det en pånyttfödelse, men jag visste ärligt talat inte det kunda låta så här ballt på en Amiga.
Battlehymn of the Republic - Wasteland 3
Väldigt intressant remix. Får mig att påminnas om FarCry 5s OST. Jag behöver nog kolla in det här spelet någon gång.
Fear Not This Night - Guild Wars 2
Inte riktigt min stil. Vacker visst, men inte något jag inte hört bättre och annanstans. Kanske fungerar bättre i en viss kontext?
Fortress - Diablo II: Lord of Destruction - WIN
Härligt vackert användande av en full orkester. Nästan Heroes of Might and Magic-nivå på denna. Det enda som saknas är operasångarna.
The T'aint - Interstate '76
Funky, man.
Dark Souls 3 Main Theme - WIN
Inte den bästa låten från Souls. Men ganska episk ju.
Edit... jaha.. öh. Måste tänka om hoppsan
Finns det oklarheter är det bara att avslöja. Har försökt att göra det så "uppenbart" som möjligt för själva röstandet, men ja, det blev rätt invecklat det här..
Ad hoc addendum
Finns det oklarheter är det bara att avslöja. Har försökt att göra det så "uppenbart" som möjligt för själva röstandet, men ja, det blev rätt invecklat det här..
Jag tänkte att det matchades parvis
Haha, kul att min nominering av UK track fick komma in tidigt! Jag har väl egentligen inga förhoppningar om att den ska stå sig bra mot de klassiska låtarna, men jag är själv svag för hela soundtracket i NES Open Tournament Golf, och lyssnar på det oftare än jag vill medge. 😅
Jag undrar om inte en del låtar kommer att gynnas/missgynnas av att vara först/sist ut inom sin grupp med det valda formatet. Vore det inte bättre att matcha dem parvis med hjälp av en Round Robin-generator som t.ex. https://scheduler.leaguelobster.com/round-robin-generator/#8-...? För sent för de första två grupperna antagligen, men för framtida grupper?
Skandal! Turrican 2 main theme är inte med...
Nej, ingen nominerade den. Däremot finns två andra låtar från Turrican 2 med.
Ad hoc addendum
Jag undrar om inte en del låtar kommer att gynnas/missgynnas av att vara först/sist ut inom sin grupp med det valda formatet. Vore det inte bättre att matcha dem parvis med hjälp av en Round Robin-generator som t.ex. https://scheduler.leaguelobster.com/round-robin-generator/#8-...? För sent för de första två grupperna antagligen, men för framtida grupper?
Nej, jag har tidigt i processen valt bort att inte använda några externa röstningssytem.
Det är vad det är och blir vad det blir.
Edit:
Och hur man än parerar kommer en del bara rösta på sitt favoritspel ändå.
Rättvist kommer det aldrig att bli, tyvärr.
Ad hoc addendum
Undrar bara om Terras theme från FFVI blev nominerad. Måste vara en av historiens bästa spellåtar.
https://youtu.be/TbYmZSOnyuk
Den är med!
Ad hoc addendum
blir matt av o tänka på hur många omröstningar det kommer bli
You and me both!
Ad hoc addendum
Jäkligt kul! Älskar spelmusik! Att lyssna och rösta blir dagens kvällsnöje.
