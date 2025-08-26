Världens bästa spel-låt: Gruppspelet!
VMA: Allt i den här tråden kan komma att ändras, förutom eventuella resultat.
Jag ska försöka att få det här att verka så enkelt som möjligt - för det är det inte.
I den här tråden kommer det finnas en sammanställning av resultat och allmän information.
Omröstningar kommer att ske i separata trådar.
Det blir först ett gruppspel, som jag beräknar kommer att pågå under större delen av hösten och vintern.
I gruppspelet kommer det fortlöpa med två grupper parallellt med två trådar i veckan per grupp för matcher.
Målet blir att match-omgångarna kommer att postas(eller i alla fall gå live) på tisdagar och torsdagar kl 20.00 så att de avslutas på fredagar och söndagar kl 20.00.
Följt av ett lite kortare slutspel i vår, om allt går som det ska.
Här är tråden med alla låtar som blev nominerade.
Aktiva röstningstrådar!
Grupp A omgång 3
Grupp B omgång 3
Grupp A
Battle Squadron Main Theme - 10p
Grupp B
The Secret of Monkey Island Theme - 6p
Death Stranding - 2p
Grupp C
Grupp D
Regler
Alla låtar i en grupp kommer att möta alla andra, en gång.
Den låt som får flest röster i varje individuell match får 2 poäng.
Vid oavgjort får låtarna 1 poäng var.
När alla matcher i en grupp är avslutade sammanställs poängen och de två låtar med mest poäng går vidare.
Skulle det uppstå ett oavgjort resultat gällande låtarna i toppen är det först och främst inbördes möte som avgör och om det inte räcker blir det en extra match.
Slutspelet kommer att seedas så att en gruppvinnare kommer att möta en grupptvåa, men vilka låtar det blir kommer också det att ske via lottning.
Ad hoc addendum
Imponerande projekt! Hur många låtar blev det totalt? Och därmed hur många grupper?
281 låtar.
Det blir 35 grupper. Så fråga mig inte varför jag bestämde mig för att kalla dem A, B, C osv.
Men det ger väl sig tids nog.
Dü får låna några bokstæver från nøge annat lands alfabẽtę bara.
The Owls Are Not What They Seem
Ja, det är ett alternativ jag faktiskt tänkt på.
De första poängen har trillat in! Dags att uppdatera!
UK Course är den första låten att säkert lämna tävlingen, den kammade noll i sin omgång och kommer därmed garanterat bli jumbo i grupp A.
Grupp 2 är lite intressantare, där Psycho Hendrix lyckades vinna två matcher, antagligen inget slutspel för den, men inte heller någon säker sistaplacering.
Hoppas folk ser att det är nya gruppspelsmatcher! Det här är ju en av de roligare omröstningarna på Fz genom tiderna. Väldig bredd och massor av nomineringar jag aldrig hört. Skoj!
Instämmer, fått med min bror på tåget, ska försöka hålla oss ajour varje vecka.
Pseudo Hendrix - Vietcong- 4p
Kunde inte ens se att den var med i Grupp B, eller så yrar jag.
Den var med i grupp B omgång 1 som avslutades igårkväll.
Från omgång 2 finns det inget resultat än.
Cannon Fodder - "War Has Never Been So Much Fun"
Den blev tyvärr aldrig nominerad.
Poängen från omgång två i grupp A och B är inne och medan grupp A mer eller mindre är avgjord (inte helt) så är grupp B väldigt jämn, även om Ambush Theme från Grandia har placerat sig i botten.
Edit:
Imorgon klockan 20:00 kommer sista omgången av grupp A och B att dra igång och jag kommer redan idag att lotta grupp C och D som kickar igång på torsdag!
