Världens bästa spel-låt: Gruppspelet!

VMA: Allt i den här tråden kan komma att ändras, förutom eventuella resultat.

Jag ska försöka att få det här att verka så enkelt som möjligt - för det är det inte.

I den här tråden kommer det finnas en sammanställning av resultat och allmän information.

Omröstningar kommer att ske i separata trådar.

Det blir först ett gruppspel, som jag beräknar kommer att pågå under större delen av hösten och vintern.

I gruppspelet kommer det fortlöpa med två grupper parallellt med två trådar i veckan per grupp för matcher.

Målet blir att match-omgångarna kommer att postas(eller i alla fall gå live) på tisdagar och torsdagar kl 20.00 så att de avslutas på fredagar och söndagar kl 20.00.

Följt av ett lite kortare slutspel i vår, om allt går som det ska.

Här är tråden med alla låtar som blev nominerade.

Aktiva röstningstrådar!

Regler

Alla låtar i en grupp kommer att möta alla andra, en gång.

Den låt som får flest röster i varje individuell match får 2 poäng.

Vid oavgjort får låtarna 1 poäng var.

När alla matcher i en grupp är avslutade sammanställs poängen och de två låtar med mest poäng går vidare.

Skulle det uppstå ett oavgjort resultat gällande låtarna i toppen är det först och främst inbördes möte som avgör och om det inte räcker blir det en extra match.

Slutspelet kommer att seedas så att en gruppvinnare kommer att möta en grupptvåa, men vilka låtar det blir kommer också det att ske via lottning.