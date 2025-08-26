Världens bästa spel låt: Grupp B - I!

keffkebab
Backloggens befriare
Då är andra gruppen också lottad!

På grund av begränsningar i forumet kommer det här bli lite invecklat, och för att det inte ska bli för många trådar i omlopp i taget kommer det att bli som följer:
I den här tråden kommer Pseudo Hendrix att spela alla sina matcher.
I nästa tråd spelar Ambush Theme resterade matcher från gruppen och sedan rullar det på så.
I slutet kommer det bli sammanslaget för att förenkla och spara lite tid eftersom att det blir en match färre per "omgång i omgången".

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 26/8 kl 20.00 och avslutas på fredag 29/8 kl 20.00.
På torsdag kommer nästa omgång med gruppspelsmatcher.
Begränsningar i forumet gör att det är såhär det får bli.

Pseudo Hendrix - Vietcong

Ambush Theme - Grandia

Sogno di Volare - Sid Meier's Civilization VI

Chemical Factory - Batman

The Secret of Monkey Island Theme

Far Horizons - The Elder Scrolls V: Skyrim

Gerudo Valley - The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Death Stranding

Edit:
Missa inte samlingstråden!

Blaxx
Medlem

Det här var kul! Death Stranding har jag inte spelat men vilken låt!

Soulless
Medlem

Kul ide men jag har redan tappat greppet om vad som händer.
Känns onödigt komplicerat för ändamålet?

"AT LAST, SIR TERRY, WE MUST WALK TOGETHER."

keffkebab
Backloggens befriare
Man röstar på den låt av två som man tycker är bäst?

iGMAS
Medlem

Behöva inte lyssna på största delen efter jag lyssna en gång på Vietcong. Klart sämsta av alla alternativen

keffkebab
Backloggens befriare

Ikväll går den hår omgången i mål!

