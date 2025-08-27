Skrivet av Hanzo: 1. Vilken bredbandsleverantör använder du? 2. Är du nöjd? 3. Finns det någon dålig leverantör? Gå till inlägget

1. Vilken bredbandsleverantör använder du?

Telia (Bredband fiber 300/300)

2. Är du nöjd?

Har fungerat alldeles utmärkt måste jag säga. Tycker även de har den bästa TV tjänsten och erbjuder många streamingtjänster paketerat till ett rabaterat pris om det är dem man är ute efter. Jag bor i hyresrätt där hyresvärden har gruppavtal med Telia, även om vi har tillgång till allt som erbjuds på stadsnätet. Så det blev naturligt och förmånligast att testa Telia.

Många andra befinner sig säkerligen i en liknande situation att olika gruppavtal påverkar vad som är det mest prisvärda alternativet.

3. Finns det någon dålig leverantör?

Med systemet vi har i Sverige med nätägare kontra tjänsteleverantörer så blir det inte en enkel fråga. Oftast äger olika stadsnät öppna nät i städer. Andra aktörer kan äga öppna fibernät utanför städerna. Tex Telia och IP-Only. Dessa nätägare har sedan avtal med olika tjänsteleverantörer och operatörer för att leverera tjänster via deras nät. Tex Tele2, Bahnhof eller vad du vill.

Nätet kan vara superbra på en plats men någon har haft en dålig upplevelse med en tjänsteleverantör. Tvärt om kan det vara mycket problem med nätägarens stamnät i ett område vilket påverkar alla tjänstelvereantörer som leverera en tjänst till en adress. Sedan kan hyresgäster eller medlemmar i en bostadsrättsförening sitta fast i en förening eller hos en hyresvärd som har tecknat ett dåligt gruppavtal vilket gör att det begränsar vad boende kan välja samt kraftigt begränsar den support de kan få om något går fel.

Så man skall ta alla påståenden om "dåliga leverantörer" med en stor lastbil salt. Man skall inte tveka på att det finns dåliga upplevelser, men orsakerna är oftast inta lika enkla att peka på så som att det alltid handlar om en dålig leverantör rakt av.