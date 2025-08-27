Bredbandsleverantör?
1. Vilken bredbandsleverantör använder du?
2. Är du nöjd?
3. Finns det någon dålig leverantör?
1. Vilken bredbandsleverantör använder du? Bahnhof 100/100
2. Är du nöjd?
Ja, det funkar väl?
3. Finns det någon dålig leverantör?
Ingen åsikt
Jag byter dock till Tele2 i höst efter jag fick ett erbjudande som är billigare än vår kombo Bahnhof+Telia+Hallon med ca. 150 kr / månad. Sen med bättre surf (20 gb istället för 5 gb).
1. Vilken bredbandsleverantör använder du?
2. Är du nöjd?
3. Finns det någon dålig leverantör?
1. Vilken bredbandsleverantör använder du?
Telia (Bredband fiber 300/300)
2. Är du nöjd?
Har fungerat alldeles utmärkt måste jag säga. Tycker även de har den bästa TV tjänsten och erbjuder många streamingtjänster paketerat till ett rabaterat pris om det är dem man är ute efter. Jag bor i hyresrätt där hyresvärden har gruppavtal med Telia, även om vi har tillgång till allt som erbjuds på stadsnätet. Så det blev naturligt och förmånligast att testa Telia.
Många andra befinner sig säkerligen i en liknande situation att olika gruppavtal påverkar vad som är det mest prisvärda alternativet.
3. Finns det någon dålig leverantör?
Med systemet vi har i Sverige med nätägare kontra tjänsteleverantörer så blir det inte en enkel fråga. Oftast äger olika stadsnät öppna nät i städer. Andra aktörer kan äga öppna fibernät utanför städerna. Tex Telia och IP-Only. Dessa nätägare har sedan avtal med olika tjänsteleverantörer och operatörer för att leverera tjänster via deras nät. Tex Tele2, Bahnhof eller vad du vill.
Nätet kan vara superbra på en plats men någon har haft en dålig upplevelse med en tjänsteleverantör. Tvärt om kan det vara mycket problem med nätägarens stamnät i ett område vilket påverkar alla tjänstelvereantörer som leverera en tjänst till en adress. Sedan kan hyresgäster eller medlemmar i en bostadsrättsförening sitta fast i en förening eller hos en hyresvärd som har tecknat ett dåligt gruppavtal vilket gör att det begränsar vad boende kan välja samt kraftigt begränsar den support de kan få om något går fel.
Så man skall ta alla påståenden om "dåliga leverantörer" med en stor lastbil salt. Man skall inte tveka på att det finns dåliga upplevelser, men orsakerna är oftast inta lika enkla att peka på så som att det alltid handlar om en dålig leverantör rakt av.
1. Vilken bredbandsleverantör använder du?
Bredband 2 500/500
2. Är du nöjd?
Otroligt nöjd, förutom 100% uptime så får man även publik ip till mina hemma-servrar.
3. Finns det någon dålig leverantör?
Alla som börjar på T och slutar på elia.
1. Vilken bredbandsleverantör använder du?
Telenor 500/500
2. Är du nöjd?
Nej. Undermålig support och dålig teknisk utrustning (känns som det är vanligt bland operatörer iofs).
Inte så mycket att göra åt då det är ett gruppavtal.
3. Finns det någon dålig leverantör?
Jadå. Tillsammans med Telenor skulle jag inte heller rekommendera Telia (som bl.a. päronen har).
Får även krupp varje gång jag ser en Sappa-reklam, så dem skulle jag nog inte välja ens om jag så fick betalt för det. 😅
Även om @Aletheides har en poäng baserar jag ovan omdöme på direkt kundkontakt, som i högsta grad enbart är företagets ansvar.
1. Vilken bredbandsleverantör använder du?
Bredband 2 500/500
2. Är du nöjd?
Otroligt nöjd, förutom 100% uptime så får man även publik ip till mina hemma-servrar.
3. Finns det någon dålig leverantör?
Alla som börjar på T och slutar på elia.
Telia har dock lagt ett bud på att köpa hela Bredband2. Om konkurrensverket godkänner det.
https://www.bredband2.com/nyheter/ovrigt/2025/07/23/vad-telia...
1. Vilken bredbandsleverantör använder du?
Telia, gruppavtal i bostadsrättsförening
2. Är du nöjd?
Ingen större åsikt, det fungerar och jag har inte haft något större problem, men...
3. Finns det någon dålig leverantör?
...de större leverantörernas support är värdelös. Jag har ringt och pratat med Telias officiella support och dom kan ingenting. De anställer tekniska analfabeter som läser ifrån kort och kan INTE hjälpa, för dem vet inte hur man gör.
Samma sak gäller även Telenor så det är ingen skillnad.
Innan Alltele (som sedan blev bredband2) köpte upp T3 så hade jag dem och de var fantastiska. De visste vad de höll på med. Både support men som företag i stort.
1. Bredband2
2. Nej, eftersom de snart köps upp av Telia
3. Telia
Vafan, då får jag byta.
Jag har rantat om det här på fleratal ställen men jag gör det här med:
Vi har Bredband2 via stadsnätet hemma och de är väl ok men jag stör mig enormt på att det kostar 479:- i månaden för futtiga 100/100. Saken är väl den att vi inte behöver mer. Ingen av oss spelar online och inga streamingtjänster hackar heller även om vi kör på 4-5 skärmar samtidigt. Ja, det tar lite mer tid de gånger vi köper digitala spel men det är banne mig bra för karaktären.
1. Vilken bredbandsleverantör använder du?
Bredband2 500/500.
2. Är du nöjd?
Japp, inga klagomål. Snacka med kundservice så får man förmånliga erbjudanden även som befintlig kund. De matchar ofta kampanjer, bara man frågar.
3. Finns det någon dålig leverantör?
Telia.
1. Raketen 100/10 (Sundbybergs stadsnät)
2. Ja. De är billigast i stadsnätet och inget har strulat så här långt. De har verkar kompetenta vid den lilla kontakt som jag har haft med den.
3. Beror väl på vad man värderar. Telenor är svåra att få tag på och är inte särskilt hjälpsamma när man väl når fram.
Jag har rantat om det här på fleratal ställen men jag gör det här med:
Vi har Bredband2 via stadsnätet hemma och de är väl ok men jag stör mig enormt på att det kostar 479:- i månaden för futtiga 100/100. Saken är väl den att vi inte behöver mer. Ingen av oss spelar online och inga streamingtjänster hackar heller även om vi kör på 4-5 skärmar samtidigt. Ja, det tar lite mer tid de gånger vi köper digitala spel men det är banne mig bra för karaktären.
Jag har också Bredband2 via stadsnätet, jag betalar 535:- / månad för 500/500, och har på det 10% rabatt i 6 månader för jag bad snällt, så månadskostnaden är 482:-. Så ring in och snacka med kundtjänst, så hjälper de dig. Var bara inte dryg mot dem, får då får du inte ett skit
Jag har också Bredband2 via stadsnätet, jag betalar 535:- / månad för 500/500, och har på det 10% rabatt i 6 månader för jag bad snällt, så månadskostnaden är 482:-. Så ring in och snacka med kundtjänst, så hjälper de dig. Var bara inte dryg mot dem, får då får du inte ett skit
Tack. Bra tips, jag ska göra ett försök. Sen är jag aldrig dryg mot kundtjänst. Satt med kundsupport i tio år så jag är alltid dagens bästa samtal.
EDIT: Ringde och fick nytt avtal. Mitt befintliga avtal uppdaterar inte efter de priserna som ligger på deras webb. Så nu kommer det att rassla (nåja) på i 150mbit för en femtiolapp mindre än vad jag betalade för 100.
Använt Bahnhof i 19 år, överlag rätt så nöjd. Men bytte för två veckor sedan till Tele2 ändå, då dom har ett oslagbart pris till lägenheten (gratis). Får väl se hur det går, men än så länge, inga problem.
Någon jag inte gillar är Net at Once. Lokal internetleverantör i Småland som har sitt huvudkontor bara några minuters promenad från där jag bor. Läser aldrig något gott om dom i tidningen och dom jag någorlunda känner som har jobbat där känns inte speciellt kompetenta.
1. Halebop 250/250 599kr fiber in i villa.
2. Nej. De höjer priset rejält varje gång de får chansen. Man måste verkligen stå på sig och vara beredd att säga upp för att få bättre pris (som ändå blir dyrare än vad man precis hade)
3. Telia är så dåliga att de borde gått omkull för läääänge sen. Samma avtal som jag nu har hos Halebop kostar över 1000 lappen hos dem.
Det här med prisökningarna är ett jäkla otyg men är nog tyvärr ett gissel vi får leva med.
Orsakerna går att se i hur den svenska markanden ser ut. Marknaden för bredbandstjänster är i princip mättad. Det beror på att vi byggt ut fiber och andra former av bredband så snabbt i Sverige sedan 90 talet att själva kundstocken inte längre ökar i någon betydande mängd. Det betyder att alla tjänsteleverantörer konkurrerar om i stort sett samma kunder som i antalet inte ökar.
Samtidigt är nämnda tjänsteleverantörer aktiebolag vilket gör att de är ålagda att generera vinst till sina ägare. Fint ord för det är Tillväxt. Nämnda vinst måste öka konstant över tid för annars ses det som ett misslyckande och förtroende tappas för företagets aktie och den tappar i värde.
Hur ökar man vinsten? Man ökar sina intäkter och minskar på sina kostnader.
I stort sett alla företag i Sverige har dragit osthyveln för att effektivisera extremt mycket sedan 90 talet. Alla lågt hängande frukter är plockade där så det går inte längre att räkna hem betydande besparingar. Man har skurit ned på personal och lagt ut kundtjänster osv på underleverantörer i utlandet. Dessa kort är redan spelade.
Det går som sagt inte att öka vinsten genom att öka kundstocken något betydande för marknaden är mättad och man låser fast kunder i olika avtal så man ska ha lite förutsägbarhet på sikt. Men det betyder också att dessa kunder inte är flyttbara i någon större mängd.
Kvar finns då behovet att vinsten ändå måste öka. Så då tvingas man öka priserna en gång varje halvår för att generera nämnda vinst.
Utmaningen tjänsteleverantörer börjar få är att kunna visa på vilket värde det högre priset ger kunden. Det är därför vi ser små förändringar i hastigheter. Från 100 till 150 tex osv. Men det motsvarar knappast värdet av ökningen i pris och alternativet att vara kvar på den lägre hastigheten till lägre kostnad finns ej längre kvar.
Konstigt att det går hos grannländerna att ha låga priser samt på mobilmarknaden. Betalar 99kr obegränsad trafik hos telenor mobilt bredband men tyvärr har jag väldigt dålig mottagning där jag bor så kan inte använda det hemma. Går priset för fast över 1000 lappen så blir det Starlink eller något liknande i ren protest.
1. Vilken bredbandsleverantör använder du?
Sen 2 dagar tillbaka bredband2 (1000/1000)
2. Är du nöjd?
Än så länge iallafall (haft dom tidigare så tvivlar på att det ändras)
3. Finns det någon dålig leverantör?
Av dom jag haft (comhem, bredband2, Telia, Telenor, tele2, bahnhof) så är det nog bara telenor och Telia som jag inte skulle vilja gå till igen.
Telia då deras support är inkompetent om man inte har riktigt tur och kommer fram till rätt person
Telenor då även här på grund av deras support.
Konstigt att det går hos grannländerna att ha låga priser samt på mobilmarknaden. Betalar 99kr obegränsad trafik hos telenor mobilt bredband men tyvärr har jag väldigt dålig mottagning där jag bor så kan inte använda det hemma. Går priset för fast över 1000 lappen så blir det Starlink eller något liknande i ren protest.
https://www.sweclockers.com/forum/trad/1740054-varfor-har-sve...
https://www.sweclockers.com/nyhet/41003-darfor-stiger-bredban...
Kan vara en intressant läsning kanske på temat