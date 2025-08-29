Purgatory Hunter(Soulslike)

Ok så jag håller just nu på att fixa en build av detta spel för uppladdning. Jag är ute efter feedback att jobba vidare utifrån. Det handlar om en Soulslike och utvecklingen har kommit till det stadiet där combat finns, utforskning finns, en tidig version av en boss fight finns. Men jag behöver nu då lite folk som speltestar också för att utvärdera och jobba vidare.

Man spelar som en hunter som begått ritual självmord för att hamna i Purgatory där en portal håller på att öppnas till jorden. Den måste stängas innan demonerna kan invadera och denna hunter offrade sitt liv för att kunna rädda jorden, med vetskapen om att han nu är fast för alltid där.

I slutversionen kommer det finnas ungefär fyra bossar, två separata Dungeons förutom hivudkartan och ett slott med en slutboss. Just nu kan man utforska i princip hela kartan men delar är ofärdiga och portaler till Dungeons är ej aktiva än. Fiender finns utplacerade över kartan och en tidig version av en boss fight existerar också.

Jag skulle tippa på att man får ut ungefär en 20-40 minuter gameplay av denna tidiga alpha build.

Nedan är en video med gameplay från en tidigare build. Det bör räcka för att ni ska känna om ni vill testa eller ej när builden är klar. Jag återkommer med en länk här inom kort.

Jag är ensam utvecklare på detta projekt. Jobbat ca 1-2 månader på denna build. Räknar med lätt 4-6 månader för att nå en 1.0 Beta version om intresse finns för en sådan.

Tack på förhand!

https://youtu.be/hu0qdKi0uPo?si=RK_wMsWZW4Yfa3Ov