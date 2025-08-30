Spela 2 spel samtidigt
Jag har en fundering. Min dotter vill gärna spela spel via Steam på min dator. Jag har dragit en hdmi så vi brukar spela med tvn som skärm och Xbox handkontroll.Det jag undrar är om jag kan öppna ett spel via steam till tvn som vanligt, men sedan så vill jag kunna sitta och spela ett annat spel på datorskärmen med mus och tangentbord (ej ett steamspel) men det som händer är att man bara ”tabbar” ur ena spelet så fort jag försöker göra nått på dataskärmen. Hennes spel på tvn ”tabbar” ut till Windows och då kan jag styra mitt spel, men hon kan inte styra sitt längre. Så min fråga finns det en lösning på detta eller krävs det helt enkelt 2 datorer ?
I teorin ska det vara möjligt, men jag vet inte riktigt hur komplicerat det skulle bli. Antingen att man skulle behöva skapa en virtuell maskin, eller om det skulle räcka med att prova andra skärminställningar inuti spelen, dvs windowed mode eller fullscreen windowed.
Prestandan kan dock bli dramatiskt sämre om spelen är tillräckligt krävande.
Ja jag tycker också det ska vara möjligt, har testat sätta båda spelen i windowmode men det hjälpte inte tyvärr. Det är inte så krävande spel, pawpatrol på steam och wow classic på blizzard klienten. Ja man kanske måste köra ett virituellt Windows och öppna dem separat.
Två olika kontrollmetoder i samma OS kommer inte att fungera något vidare.
En virtuell maskin är en lösning men det kommer att vara en del pillande med delningen av resurser, bl.a. GPU:n (SR-IOV el. liknande). Hur villig är du att djupdyka i det?
Är mer villig att köpa en stationär dator eller bärbar till, än att pilla för mycket med det där.. låter lite väl avancerat för mig!
Enligt Chatgpt:
Bra fråga – det du vill göra är i princip att köra två olika "aktiva sessioner" samtidigt på samma dator, med separata skärmar, tangentbord/mus och kontroller. Tyvärr fungerar det inte rakt av i Windows, och det du märker (att spelet på TV:n tabbar ut när du använder mus/tangentbord på din skärm) är just för att Windows bara tillåter ett aktivt fönster i fokus åt gången.
Men – det finns några vägar runt det, beroende på hur mycket du vill experimentera:
---
1. Specialprogram för "multiseat"
Det finns programvara som delar upp en dator i flera "virtuella datorer" så att varje skärm + tangentbord/mus + handkontroll fungerar som en egen arbetsstation:
Aster Multiseat (https://www.ibik.ru/)
SoftXpand
De gör exakt detta: du kan låta din dotter spela Steam på TV:n med handkontrollen, medan du samtidigt kör ett annat spel eller program på din egen skärm.
👉 Nackdelen: det kostar pengar och kan kräva lite pill med konfiguration. Prestandan påverkas också – eftersom datorn måste dela resurserna (CPU, GPU, RAM) mellan två "sessioner".
---
2. Virtuell maskin (mer avancerat)
Du kan sätta upp en VM (Virtual Machine) med GPU-passthrough (t.ex. via VMware eller Proxmox/KVM). Då kör din dotter spelet i en virtuell dator som "lånar" grafikkortet, och du kör ditt på värdsystemet.
👉 Det är dock ganska tekniskt och kräver ofta dubbla grafikkort för att fungera bra.
---
3. Steam Remote Play / Moonlight / Parsec
Ett enklare sätt kan vara att låta din dotters spel streamas till en annan enhet.
Exempel:
Om ni har en laptop, surfplatta, eller till och med en Steam Deck, kan hon använda Steam Remote Play för att spela spelet där, men det renderas fortfarande av din dator.
Du kan då använda skärmen/musen på datorn fritt utan att störa hennes session.
👉 Kräver dock en extra enhet.
---
4. Två datorer
Det enklaste och mest stabila i längden är förstås att ha en dator var, särskilt om ni båda vill spela lite tyngre spel samtidigt.
---
🔑 Slutsats:
Om du vill lösa det på samma dator behövs programvara som Aster Multiseat.
Om du har en surfplatta/laptop i närheten är Steam Remote Play ett smidigt alternativ.
Annars är det två datorer som gäller.
Ännu en dag i paradiset.
Tyvärr går det åt det hållet. 😞
Ännu en dag i paradiset.
Sådant extremt onödigt inlägg.
TS: Det kommer inte gå utan virtualisering.
Inte bara forumet. Internet. Skit in, skit ut. "AI"-modeller som tränas på felaktig data skapad av "AI"-robotar. I en loop rätt ner i latrinen.
Nu talar jag enbart för mig själv och inte FZ, men det här med att hänvisa till AI är ett aber som inte kommer leda till positiva saker i längden. Ju mindre vi förlitar oss på denna farsot när det gäller fakta och åsikter ju bättre.
som rättstavning etc är det däremot ett bra verktyg.
Ja, ni borde göra rena AI-inlägg otillåtet.
Inte bara forumet. Internet. Skit in, skit ut. "AI"-modeller som tränas på felaktig data skapad av "AI"-robotar. I en loop rätt ner i latrinen.
Håller med. Tills jag hör annat från redaktionen så känner jag att hela AI-svar inte hör hit. Vi umgås här för att snacka om spel & teknik med människor och inte för att få massvis med AI-svar.
Med det sagt går det inte stoppa någon från att använda den i stort, och det är inte särskilt svårt att be den rätta ens texter, eller skriva något som känns mer naturligt. Hur som, skippa rena AI-inlägg framöver @freakon
Har dessutom rensat tråden på massvis med off-topic inlägg. Vill ni snacka AI kan ni göra en egen tråd.
Som Uber säger: rena AI-svar är inte ok. Forumet är av och för människor, och alla som vill kan själv få AI-svar genom att använda såna tjänster. Men man kan förstås återge information man fått fram via AI-tjänster. Bra då att nämna varifrån infon kommer.
Har dessutom rensat tråden på massvis med off-topic inlägg. Vill ni snacka AI kan ni göra en egen tråd.
Också en bra metod för att ta död på forum. Tråden var redan död, diskussionen hade utvecklats till något annat. Förstår grejen med att hålla sig till topic i en aktiv tråd men att spinna vidare på saker är just en sån sak som håller liv i forum och får trådar att spinna vidare.
AI och moderering är döden för forum (för mig främst uppenbarligen).
OnT: Köp en till dator...
Också en bra metod för att ta död på forum. Tråden var redan död, diskussionen hade utvecklats till något annat. Förstår grejen med att hålla sig till topic i en aktiv tråd men att spinna vidare på saker är just en sån sak som håller liv i forum och får trådar att spinna vidare.
AI och moderation är döden för forum.
OnT: Köp en till dator...
Var ju dock flera inlägg som inte var mer substans i än "du är dum", ungefär.
Och om det skulle vara definitionen av ett "levande forum" vetefasen. 🤔
Kvantitet och kvalitet är två olika saker, och att gå en balansgång mellan dem kan vara svårt... och det här blir också offtopic. 😅
För övrigt anser jag att Tellus bör förstöras.
Var ju dock flera inlägg som inte var mer substans i än "du är dum", ungefär.
Och om det skulle vara definitionen av ett "levande forum" vetefasen. 🤔
Kvantitet och kvalitet är två olika saker, och att gå en balansgång mellan dem kan vara svårt... och det här blir också offtopic. 😅
Borde varit tydligare med att jag talar för mig själv. FZ's forum har varit ointressant för mig i många år nu, hittar nån tråd i kvartalet som verkar intressant och sen blir det oftast som i detta fall. Tror jag är fel målgrupp för detta community. Levande forum verkar vara att rösta om allt mellan himmel och jord eller skryta om sina bravader. Är det inte det man har Facebook till? Aja, denna surgubbe har sagt sitt för denna gång
Borde varit tydligare med att jag talar för mig själv. FZ's forum har varit ointressant för mig i många år nu, hittar nån tråd i kvartalet som verkar intressant och sen blir det oftast som i detta fall. Tror jag är fel målgrupp för detta community. Levande forum verkar vara att rösta om allt mellan himmel och jord eller skryta om sina bravader. Är det inte det man har Facebook till? Aja, denna surgubbe har sagt sitt för denna gång
100% fair. Och det som för någon kan vara ett jättelevande forum för en kan för någon annan vara stendött - var ju en omröstning om det nyligen, hur många som använder (alltså skriver i) forumet.
Jag kontrar lite lagom gnälligt med att sådana där "du är dum"-inlägg... är det inte det man har
För övrigt anser jag att Tellus bör förstöras.
100% fair. Och det som för någon kan vara ett jättelevande forum för en kan för någon annan vara stendött - var ju en omröstning om det nyligen, hur många som använder (alltså skriver i) forumet.
Jag kontrar lite lagom gnälligt med att sådana där "du är dum"-inlägg... är det inte det man har
Som jag förstått det så är det för snålt med tecken på X för att kunna argumentera varför någon är dum. I ett forum som detta kan man utveckla sitt resonemang för att med lite finess klargöra att någon är riktigt jäkla dum. Med det sagt har jag sällan finess eftersom bitterheten oftast genomsyrar det mesta
Vi ses i papperskorgen!