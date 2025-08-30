Skrivet av Cladrius: Jag har en fundering. Min dotter vill gärna spela spel via Steam på min dator. Jag har dragit en hdmi så vi brukar spela med tvn som skärm och Xbox handkontroll.Det jag undrar är om jag kan öppna ett spel via steam till tvn som vanligt, men sedan så vill jag kunna sitta och spela ett annat spel på datorskärmen med mus och tangentbord (ej ett steamspel) men det som händer är att man bara ”tabbar” ur ena spelet så fort jag försöker göra nått på dataskärmen. Hennes spel på tvn ”tabbar” ut till Windows och då kan jag styra mitt spel, men hon kan inte styra sitt längre. Så min fråga finns det en lösning på detta eller krävs det helt enkelt 2 datorer ? Gå till inlägget

Enligt Chatgpt:

Bra fråga – det du vill göra är i princip att köra två olika "aktiva sessioner" samtidigt på samma dator, med separata skärmar, tangentbord/mus och kontroller. Tyvärr fungerar det inte rakt av i Windows, och det du märker (att spelet på TV:n tabbar ut när du använder mus/tangentbord på din skärm) är just för att Windows bara tillåter ett aktivt fönster i fokus åt gången.

Men – det finns några vägar runt det, beroende på hur mycket du vill experimentera:

1. Specialprogram för "multiseat"

Det finns programvara som delar upp en dator i flera "virtuella datorer" så att varje skärm + tangentbord/mus + handkontroll fungerar som en egen arbetsstation:

Aster Multiseat (https://www.ibik.ru/)

SoftXpand

De gör exakt detta: du kan låta din dotter spela Steam på TV:n med handkontrollen, medan du samtidigt kör ett annat spel eller program på din egen skärm.

👉 Nackdelen: det kostar pengar och kan kräva lite pill med konfiguration. Prestandan påverkas också – eftersom datorn måste dela resurserna (CPU, GPU, RAM) mellan två "sessioner".

2. Virtuell maskin (mer avancerat)

Du kan sätta upp en VM (Virtual Machine) med GPU-passthrough (t.ex. via VMware eller Proxmox/KVM). Då kör din dotter spelet i en virtuell dator som "lånar" grafikkortet, och du kör ditt på värdsystemet.

👉 Det är dock ganska tekniskt och kräver ofta dubbla grafikkort för att fungera bra.

3. Steam Remote Play / Moonlight / Parsec

Ett enklare sätt kan vara att låta din dotters spel streamas till en annan enhet.

Exempel:

Om ni har en laptop, surfplatta, eller till och med en Steam Deck, kan hon använda Steam Remote Play för att spela spelet där, men det renderas fortfarande av din dator.

Du kan då använda skärmen/musen på datorn fritt utan att störa hennes session.

👉 Kräver dock en extra enhet.

4. Två datorer

Det enklaste och mest stabila i längden är förstås att ha en dator var, särskilt om ni båda vill spela lite tyngre spel samtidigt.

🔑 Slutsats:

Om du vill lösa det på samma dator behövs programvara som Aster Multiseat.

Om du har en surfplatta/laptop i närheten är Steam Remote Play ett smidigt alternativ.

Annars är det två datorer som gäller.