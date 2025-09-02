Världens bästa spel-låt: Grupp B - III!

Då går vi in på slutsträckan för grupp A och B!

Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!



Regler

Vinst ger två poäng.

Oavgjort ger en poäng.

När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.

I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 2/9 kl 20.00 och avslutas på torsdag 5/9 kl 20.00.

På torsdag kommer grupp C och D att dra igång.

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

Chemical Factory - Batman

Visa innehåll

The Secret of Monkey Island Theme

Visa innehåll

Far Horizons - The Elder Scrolls V: Skyrim

Visa innehåll

Gerudo Valley - The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Visa innehåll

Death Stranding

Visa innehåll

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Länklista:

Samlingstråd

Grupp A - III