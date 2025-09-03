PoE gamers i Umeå - vi behöver er!

Hej!

Vi, Cold River Games, är en liten studio på 20 pers i Umeå som utvecklar vårt drömspel Crystalfall - en mashup av Path of Exile och Diablo 2 som utspelar sig i postapokalyptiska steampunk miljöer. Du väljer mellan muterade hybridkaraktärer och dyker in i en värld som förstörts av en asteroid. Spelet lutar mer mot old school D2 och PoE där fokus är på item strength och progression, hack 'n' slash combat och theorycrafting.

FZ skrev en artikel om oss tidigare och vårt speltest som vi höll i december. Vi var och är väldigt tacksamma för all feedback, både positiv och negativ, som vi fortsätter att slipa på, särskilt när det kommer till combat.

Nu vill vi köra ytterligare ett speltest, fast internt i studion för att se hur spelare interagerar med spelet, systemen och tutorials. För det ändamålet söker vi PoE fantaster som kan tänka sig testa nåt nytt och ge feedback för att hjälpa oss förbättra spelet. Eftersom vi vill testa hur väl tutorials onboardar nya spelare gäller det att man inte testat Crystalfall förut.

Speltestet skulle ta ca 2 timmar. Vi spelar in skärm + mic men inte ansikte.

Vi sitter i Åhlenshuset i stan, Östra Rådhusgatan 6

Vi siktar på att hålla speltesten nästa vecka (v. 37), tisdag-torsdag. Efter arbetstid går också bra!

NDA kommer behöva signeras för att medverka.

Är du intresserad, kontakta oss via mejl på community@crystalfall.com

Ser fram emot att träffa er, visa vår studio och berätta mer om hur vi jobbar med Crystalfall

Länk till FZs artikel: https://www.fz.se/nyhet/299334-svenska-crystalfall-inspireras...

MVH, CRG / Crystalfall teamet