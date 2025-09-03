Hollow Knight: Silksong-tråden
Den stora tråden där vi djupdyker i allt som har med Hollow Knight: Silksong att göra! Intryck, tankar, åsikter, teorier och känslor, skriv av er!
Become the Princess Knight:
As the lethal hunter Hornet, adventure through a kingdom ruled by silk and song! Captured and taken to this unfamiliar world, prepare to battle mighty foes and solve ancient mysteries as you ascend on a deadly pilgrimage to the kingdom’s peak.
Hollow Knight: Silksong is the epic sequel to Hollow Knight, the award winning action-adventure. Journey to all-new lands, discover new powers, battle vast hordes of bugs and beasts and uncover secrets tied to your nature and your past.
Game Features:
Discover the fallen insect kingdom of Pharloom! Explore mossy grottos, gilded cities and misted moors as you ascend to the shining citadel at the top of the world.
Engage in lethal acrobatic action! Wield a huge suite of deadly moves as you dance between foes in swift, beautiful combat.
Craft powerful tools! Master an ever-expanding arsenal of weapons, traps, and mechanisms to vanquish your enemies and explore new heights.
Solve shocking quests! Hunt down rare beasts and solve ancient mysteries to grant the wishes of the downtrodden and restore the kingdom’s hope.
Face over 200 ferocious foes! Beasts and hunters, monsters and knights. Defeat them all with bravery and skill!
Vanquish over 40 legendary bosses! Battle fabled heroes and fallen kings in epic combat to decide the kingdom's fate.
Challenge Steel Soul mode! Once you conquer the kingdom, test your skills in a new mode that presents a more formidable challenge.
Experience a stunning orchestral score! Hollow Knight’s award-winning composer, Christopher Larkin, brings melancholy melodies, symphonic strings and heart-thumping, soul strumming boss themes to the adventure.
Lethal Acrobatic Action
Hornet must master a whole new suite of powerful moves to survive. She'll unleash devastating attacks, learn incredible silken abilities, and craft deadly tools in order to overcome the kingdom's challenges.
Over 200 ferocious foes stand between Hornet and the shining citadel crowning the kingdom. Beasts and hunters, assassins and kings, monsters and knights - Hornet must face them all with bravery and skill!
Släpps till:
Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S och Linux, macOS. Släpps även till Game Pass.
Pris och tid:
19.50€(runt 200kr), 4 september, klockan 16.00.
Imorgon bär vi av!
Vet att denna tråd finns https://www.fz.se/forum/trad/460630-hksilksong?p=1, som säkert skulle funka som huvudtråd, men men, gjorde en ändå.
Tänkte att vi kanske skulle kunna hålla det rimligt när det kommer till spoilers. Första intryck, nåt coolt man såg och åsikter är såklart OK, men lite större händelser/hemligheter/bossar/områden kan vi väl hålla i spoilertaggar. Åtminstone ett tag framöver tills folk har hunnit lira ett tag.
Tack på förhand!
Blir bra med en ny tråd tycker jag!
Segt att jag jobbar till 18 imorgon
Tycker det räcker med den som vi redan har.
Men då är jag givetvis bias.
Hur långt är första spelet ungefär och vad tror ni om längden på Silksong?
https://howlongtobeat.com/game/26286
41½ timmar
De har tidigare sagt att Silksong skall bli längre så 50-60 timmar är väl inte orimligt beroende på hur länge man fastnar på bossar.
Hur långt är första spelet ungefär och vad tror ni om längden på Silksong?
Det beror väldigt mycket på om du fastnar på bossar och i utforskandet. För mig tog det runt 30 timmar att få "112%" i Hollow Knight, spelskaparnas egen syn på vad som räcker för att ha gjort "allt".
Det låter som att detta kommer vara större och längre. Kanske blir 35 timmar för mig då om man vill göra allt?
I vanlig ordning håller jag med. Men i grunden var din tråd mest tänkt för att dela ett klipp – inte som någon huvudtråd. Att nu göra ett ordentligt avstamp med en ny tråd i stil med de " den stora tråden" som har blivit för ett par spel tidigare känns bra.
