Sony höjer priset på PS5 Slim

1
JokerM6
https://x.com/Knoebelbroet/status/1963181801112789271?t=u5GpCYAD0bLtoDdczOA9VQ&s=19

Fast vänta lite här nu Sony

Ifall jag hade köpt en telefon idag med 64 GB för 999 kr och imorgon släpper ni en nedgraderad version: 32 GB för 999 kr.
Det låter både som en prishöjning och en nedgradering Mr. The price of 499€ will stay the same.

Dreijer
Märkligt val, med tanke på hur extremt billigt lagring är. Men, många bäckar små, förmodar jag.

Majinbuu
Ja vad bra att minska utrymmet på en digital only maskin....

Aletheides
Ja vad bra att minska utrymmet på en digital only maskin....

Det argumentet har redan använts. Sonys svar har varit att PS5 går att uppgradera med en egen SSD samt att man kan köpa till en skivläsare.

Majinbuu
Det argumentet har redan använts. Sonys svar har varit att PS5 går att uppgradera med en egen SSD samt att man kan köpa till en skivläsare.

Då kan de ju lika gärna sälja den med 0GB så man kan välja större lagring så man slipper en liten fjutt hårddisk ta upp plats

Atilaa
Shrinkflation, lika sunkigt som alltid.
En sådan skev konsolgeneration vi har just nu.

GustavA
Skönt att slippa ha en stor tung hårddisk. Det betalar jag gärna extra för.
Kan de inte ta bort handkontrollen också?

Faustian
Den här konsolgenerationen kommer enbart bli ihågkommen för prishöjningar och konstiga prissättningar.

Aletheides
Den här konsolgenerationen kommer enbart bli ihågkommen för prishöjningar och konstiga prissättningar.

samt att de som var tidigt ute var vinnarna. Ovanligt nog.

