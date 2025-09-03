Sony höjer priset på PS5 Slim
https://x.com/Knoebelbroet/status/1963181801112789271?t=u5GpCYAD0bLtoDdczOA9VQ&s=19
Fast vänta lite här nu Sony
Ifall jag hade köpt en telefon idag med 64 GB för 999 kr och imorgon släpper ni en nedgraderad version: 32 GB för 999 kr.
Det låter både som en prishöjning och en nedgradering Mr. The price of 499€ will stay the same.
Ja vad bra att minska utrymmet på en digital only maskin....
Det argumentet har redan använts. Sonys svar har varit att PS5 går att uppgradera med en egen SSD samt att man kan köpa till en skivläsare.
Det argumentet har redan använts. Sonys svar har varit att PS5 går att uppgradera med en egen SSD samt att man kan köpa till en skivläsare.
Då kan de ju lika gärna sälja den med 0GB så man kan välja större lagring så man slipper en liten fjutt hårddisk ta upp plats
Den här konsolgenerationen kommer enbart bli ihågkommen för prishöjningar och konstiga prissättningar.
samt att de som var tidigt ute var vinnarna. Ovanligt nog.