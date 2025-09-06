Hur spelar ni PC på TVn?
Halloj gänget.
Efter nästan 9 år så köpte jag äntligen en ny, stationär, PC.
För mig så hör vissa genrer hemma vid skrivbordet (FPS, strategi etc) medan andra passar bättre i soffan (plattformare, 3rd person action). Obekvämt på tangentbord och känns bara fel att spela med handkontroll framför monitorn.
Men jag har förstått att många kopplar upp sig mot TVn. Finns det något vettigt, trådlöst, sätt som ni kör på?
Skulle annars behöva en 5 meter lång HDMI-sladd dragen tvärs över rummet (eller mer troligt en typ 8-10 om jag ska dra längs väggen). Men jag tänker att jag lever ju i 2025. Kanske inte är begränsad som jag var för 10 år sedan.
En schysst hdmi är faktiskt inte så dumt. De har brq pris på maxgaming. Men annars kolla om din tv har Steam Link-appen så kan du streama från datorn. Se till att både pc och tv är inkopplade med ethernetkabel för bästa upplevelse.
❓ Saknar du Calle Johansson-Sundelius (och Victor Leijonhufvud)? 🎙️ Lyssna på podden Virtuellt och må gott!