Hur spelar ni PC på TVn?

Halloj gänget.

Efter nästan 9 år så köpte jag äntligen en ny, stationär, PC.

För mig så hör vissa genrer hemma vid skrivbordet (FPS, strategi etc) medan andra passar bättre i soffan (plattformare, 3rd person action). Obekvämt på tangentbord och känns bara fel att spela med handkontroll framför monitorn.

Men jag har förstått att många kopplar upp sig mot TVn. Finns det något vettigt, trådlöst, sätt som ni kör på?

Skulle annars behöva en 5 meter lång HDMI-sladd dragen tvärs över rummet (eller mer troligt en typ 8-10 om jag ska dra längs väggen). Men jag tänker att jag lever ju i 2025. Kanske inte är begränsad som jag var för 10 år sedan.