Funderar på ny mobil

Jag har nu en Rog Phone 6 Diablo edition, som jag köpte för 6500kr lagom till Diablo 4 releasedag, då var den prissänkt med 10000kr.

16gb ram, 512gb lagring, svinbra batteritid.

Men, ofta slutar ficklampan fungera, trycker jag igång den så startar den inte. Ofta behöver jag trycka hård på power och volymknapparna för att de ska reagera. Och ibland när jag startar kameran hänger sig hela telefonen och stänger av sig, och den behöver några försök för att starta igen, loggan kommer upp, skärmen blir svart , då får jag försöka starta den igen.

Efter ett år med Rog phone 5 så började allt ljud brusa efter ett avslutat telefonsamtal, efter omstart funkade det igen, ett tag.

Mitt jobb är extremt dammigt och min nuvarande telefon är varken vattentät eller dammtät.

Jag funderar på denna

https://www.inet.se/produkt/2001546/nothing-phone-3a-12-256gb...

Kan inget om Nothing Phone, men det verkar iallafall inte vara kinesiskt.

Den är tyvärr sämre på alla sätt än min nuvarande, förutom möjligen kameran, som är riktigt kass på Rog phone 6.

Jag är inte heller speciellt sugen på att lägga 10+ papp på en telefon som kanske inte håller mycket längre än 2 år.

Jag hade helst behållt den jag har, men reperationen hade säkert kostat flera tusen, och hur länge hade reperationen hållit? Det därmed kameran verkar vara ett ganska vanligt problem då jag hittade en tråd på reddit om precis det problemet.

Rog phone 2 som jag köpte när den var helt ny är den bästa telefonen jag någonsin haft, den sålde jag när jag köpte ROG Phone 5.

Några tips på telefoner man borde spana in?

Fyndvaror och demoexemplar är inga problem.