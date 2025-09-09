Världens bästa spel-låt: Grupp C - II
Dags för grupp C omgång 2 att kicka igång!
Battle Chess Main Theme och Bloody Tears - Castlevania II: Simon's Quest går sina resterande matcher i denna tråden. På torsdag kommer den sista omgången upp!
Som vanligt uppmanar jag starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 9/9 kl 21.00 och avslutas på fredag 12/9 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång tre för både grupp C och D.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Battle Chess Main Theme
Bloody Tears - Castlevania II: Simon's Quest
Mantis Lords - Hollow Knight
Truth and Reconcilliation - Halo: Combat Evolved
Ogre - Tekken Tag Tournament
Hydrogen - Hotline Miami
End Titles - S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Länklista:
