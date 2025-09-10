Game Arts (Lunar, Grandia) – En bitterljuv återupptäckt
I början av 00-talet strök jag runt hyllarna på TV-spelsbörsen vid T-centralen. Ett spel jag ofta sneglade på var Lunar-samlingen till Playstation 1, men det blev aldrig att jag köpte den.
För ingen jag kände hade spelat det.
Och det stod inte Final fantasy på förpackningen.
Ett misstag jag nu korrigerat med Lunar: Silver Star Story Collection till Switch. Vad jag fick var något mer än ett charmigt retroäventyr – det var ett spel med själ, med karaktärer som ville något, musik som satte sig i skallen och en berättelse som vågade vara både enkel men med ett karaktärsdriv.
Även en del märkliga designval fick vara kvar i remastern, som i Lunar 2 när man inte kan springa i grottor fullt ut. Först blev jag stressad av det, men sen gav det den effekt som utvecklarna nog sökte - jag tog det lugnare. De vågade fullfölja en vision, det ska de ha cred för.
Något gnagde ändå: Varför kändes spelen så bekanta?
Ett år tidigare spelade jag igenom Grandia HD Collection, och Grandia I blev ett av mina favoritspel någonsin – den lekfulla tonen, det roliga stridssystemet och även här ett rakt äventyr men med levande karaktärer. Och nu, medan eftertexterna rullade på Lunar, såg jag namnet: Takeshi Miyaji. En av skaparna bakom Grandia.
Jag hade snubblat baklänges in i ett kreativt universum som jag inte visste fanns. Och efter lite researcht inser jag att det var han och hans bror som skapade Game Arts spelstudio.
I Lunar är det vänskapen, längtan, att våga tro på något större. I Grandia handlar det om nyfikenhet, mod, att växa upp. Den visuella designen speglar det också – färgstarka, nästan barnsliga karaktärer, men med oväntat djup. Designern Toshiyuki Kubooka satte tonen i Lunar med sin varma, animeinfluerade stil, medan Grandia byggde vidare på det med ett ännu större persongalleri, men samma tydliga hjärta.
Men så kom nästa insikt: Takeshi Miyaji dog 2011, bara 45 år gammal. En bitterljuv upptäckt – att hitta något fantastiskt, för att sen inse att det är över. För alltid.
Jag önskar jag upptäckt honom tidigare. Men kanske är det just så minnet lever vidare: i en nyspelad remaster, i musiken som dröjer sig kvar, och i den sortens enkla berättelser, som inte kräver tre delar och en öppen värld, utan minnesvärda karaktärer som känns naturligt ankrade i en trovärdig och hemtrevlig värld.
Men det är ändå märkligt hur någon man precis lärt sig se upp till redan var borta.
Kanske är det därför de inte längre Game Arts gör nya spel?
Har du spelat något av Game arts spel?
Tack för att du fick mig att än en gång minnas Grandia. Kommer ihåg när jag och farsan (sen på bollen då PS2 alldeles strax skulle lanseras) drog in till Expert och köpte en PS1 till mig. Sen fick jag välja ett spel där och då. Velade mycket och länge, men till slut landade det på Grandia. Och vilket spel det var. Alldeles för svårt för mig för att klara hela spelet då. Men återkom till det gång på gång och ett par år senare tog jag mig hela vägen till slutbossen där det tyvärr tog slut då andra skivan la av haha.
När HD remastern sedan kom till Switch så var det dags att spela igenom. Vilket underbart spel, ett av mina absoluta favoritspel genom tiderna! Storyn hur basic den än kunde va bitvis, karaktärernas utveckling, musiken (åh musiken!). Mitt allra första spel (förutom när jag kollade på när pappa spelade Riven på hans arbetsdator).
Får kanske ta och testa Lunar också! Är det ens lite likt tror jag att jag kommer gilla det, tack för tipset!
Det här var fint att läsa och, som du säger, lite bitterljuvt. Grandia har jag fina minnen från, och Lunar måste jag såklart plocka upp. Har alltid funnits lite i utkanten av medvetandet. Men gillar hur du beskriver det. Det där naiva. Lunar-samlingen finns på önskelistan, så kommer slå till endera dagen.
En Bamseponny av folket
Game Arts är alldeles för underskattade!
Grandia är ett riktigt bra och supermysigt JRPG som en gång i tiden släpptes till Saturn och var tänkt att vara något av en Final Fantasy-dödare – Segas svar på FF VII! Det... gick ju inte så bra med det, eller med Saturn för den delen, åtminstone inte här i väst. Men det är ändå ett jäkla habilt rollspel med mycket hjärta och charm. Jag spelade PSX-portningen nånstans kring milleniumskiftet. Köpte som av en händelse HD Collection till Switchen häromdagen, behöver definitivt återse Grandia 1 nåndag!
Tvåan var väl OK och trean rätt medioker, men ettan var fasen PEAK MYS med äventyrskänslan! Har Lunar-samlingen till Switch också och det är också något jag ser fram emot att sätta tänderna i... Förr eller senare. För mycket bra spel, för lite tid aghJHHJSDKSLSJKDLKANNANANA ehsk fsj.