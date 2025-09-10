Alltså vad är på gång med Borderlands? (Clueless gamer)

Så, är en hardcore BL fan, men avsaknaden av reviews så här nära release triggar en regel jag har haft vilket är: "Om spelet lyfter review embargo precis vid release, så är spelet skit och jag tittar på det igen om 3-år. Gjorde det nyss med Mafia the old country.

Såg att clueless gamer skulle göra en video om det, försökte titta videon startade, sen stoppade den. Och fick "Du har inte tillåtelse att se den här videon."

Idag så kunde jag se videon, och spelet krashade under videon. Felmeddelandet som poppade upp sa: "Spelet har krashat så många gånger att vi rekommendar att du återståller spelet till grundinställningar." Vilket indikerar att monsterdatorn de fixat upp, för att göra Conan Obrien streamen crashat inte bara en gång, men flera gånger under förhållanden som måste ses som optimala.

Spelat så mycket Borderlands, men känner att det enda rätta är att köra på med min regel och köra spelet om 3-år.

Har en PS5 pro, så funderar på att skaffa det på den, men så mycket ger dåliga signaler att jag tror att jag kör på med en tre års paus och ser hur spelet ser ut då.

Mycket talar för att storyn och karaktärerna inte är så horribla som de var vid BL3, men känner andra inte av de här horribla vibbarna?