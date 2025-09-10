Alltså vad är på gång med Borderlands? (Clueless gamer)

goralux
Alltså vad är på gång med Borderlands? (Clueless gamer)

Så, är en hardcore BL fan, men avsaknaden av reviews så här nära release triggar en regel jag har haft vilket är: "Om spelet lyfter review embargo precis vid release, så är spelet skit och jag tittar på det igen om 3-år. Gjorde det nyss med Mafia the old country.
Såg att clueless gamer skulle göra en video om det, försökte titta videon startade, sen stoppade den. Och fick "Du har inte tillåtelse att se den här videon."
Idag så kunde jag se videon, och spelet krashade under videon. Felmeddelandet som poppade upp sa: "Spelet har krashat så många gånger att vi rekommendar att du återståller spelet till grundinställningar." Vilket indikerar att monsterdatorn de fixat upp, för att göra Conan Obrien streamen crashat inte bara en gång, men flera gånger under förhållanden som måste ses som optimala.
Spelat så mycket Borderlands, men känner att det enda rätta är att köra på med min regel och köra spelet om 3-år.
Har en PS5 pro, så funderar på att skaffa det på den, men så mycket ger dåliga signaler att jag tror att jag kör på med en tre års paus och ser hur spelet ser ut då.
Mycket talar för att storyn och karaktärerna inte är så horribla som de var vid BL3, men känner andra inte av de här horribla vibbarna?

Loxus
Har inga jättehöga förväntningar, men inte heller tror jag det kommer vara skit. För min del har Borderlands-spelen (alla jag testat iaf, utom Pre-Sequel, som jag inte var så stor på) hållt en rätt bra standard, trean inkluderad.

goralux
Skrivet av Loxus:

Har inga jättehöga förväntningar, men inte heller tror jag det kommer vara skit. För min del har Borderlands-spelen (alla jag testat iaf, utom Pre-Sequel, som jag inte var så stor på) hållt en rätt bra standard, trean inkluderad.

Borderlands 3 var fan ett skumt spel. Själva spelandet var kul, gameplay mässigt had jag skoj, men storyn, karaktärerna och dialogen var ofta så skit att att jag måste pressa mig igenom det hela. Kul, fortfarande kul men defekt.
Om de hade mouse+keyboard stöd på PS5 skulle jag ta det lugnt och köra på PS5 Pro men det finns tydligen inte.
Har en väl klockad i7-9700K och en duglig 4070 men det ses inte ens som "recommended" i ett spel med cell-shaded art-style. Från de videos jag sett så ser spelet ärligt talat inte mycket bättre ut än BL3.
Sen så använder spelet två olika former av DRMs, som från Digital foundrys videos gör det klart att det finns en -35% prestanda hit på PC åtminstone. Är det ens en grej att piratkopiera spel om du inte bor i ett U-land? Frågat 16-åringar och de piratar inte alls.

Devan
Jag kommer vänta några år och köpa spelet när det är på rea med all dlc, så slipper man mycket buggar och annat skräp.

Loxus
Skrivet av goralux:

Borderlands 3 var fan ett skumt spel. Själva spelandet var kul, gameplay mässigt had jag skoj, men storyn, karaktärerna och dialogen var ofta så skit att att jag måste pressa mig igenom det hela. Kul, fortfarande kul men defekt.
Om de hade mouse+keyboard stöd på PS5 skulle jag ta det lugnt och köra på PS5 Pro men det finns tydligen inte.
Har en väl klockad i7-9700K och en duglig 4070 men det ses inte ens som "recommended" i ett spel med cell-shaded art-style. Från de videos jag sett så ser spelet ärligt talat inte mycket bättre ut än BL3.
Sen så använder spelet två olika former av DRMs, som från Digital foundrys videos gör det klart att det finns en -35% prestanda hit på PC åtminstone. Är det ens en grej att piratkopiera spel om du inte bor i ett U-land? Frågat 16-åringar och de piratar inte alls.

Jodå, det piratas hej vilt fortfarande.

Systemkrav tar man alltid med en nypa salt.

goralux
Skrivet av Loxus:

Jodå, det piratas hej vilt fortfarande.

Systemkrav tar man alltid med en nypa salt.

Men att använda Denuvo och Symbiote är ju att dra ner prestandan rejält, utan problem tillräckligt för att dra ner det från spelbart till icke spelbart. Randy Pitchford har ju redan sagt att folk skall vara glada om det går att spela alls på minimum förslaget de släppt. Fint, stoppa piratandet, men när spelprestandan får en jäkla smäll så borde de göra en annan bedömning för hur de bör sköta det hela.
Review embargot har ryktats att gå ned i dag, men det verkar som att vi kommer få reviews först precis vid release.

Loxus
Skrivet av goralux:

Men att använda Denuvo och Symbiote är ju att dra ner prestandan rejält, utan problem tillräckligt för att dra ner det från spelbart till icke spelbart. Randy Pitchford har ju redan sagt att folk skall vara glada om det går att spela alls på minimum förslaget de släppt. Fint, stoppa piratandet, men när spelprestandan får en jäkla smäll så borde de göra en annan bedömning för hur de bör sköta det hela.
Review embargot har ryktats att gå ned i dag, men det verkar som att vi kommer få reviews först precis vid release.

Yes, det återstår att se.
Borderlands 3 var väl sådär i prestandan när det kom, också.

batteridriven
Köper direkt på release, dyraste utgåvan och jag kommer få hundratals timmar spelglädje ur det.

Tomas Helenius
Det är på inget sätt en lag att sent embargo = ofärdigt eller dåligt spel. Det kan vara så, men det kan lika gärna bero på andra saker. Massor av bra spel har släppts med sent embargo, senast Silksong som ingen fick spela innan release. Så jag hade inte drgit några slutsatser om spelets kvalitet utifrån när recensionerna dyker upp. Är man orolig är det inte värre än att vänta några dagar tills recensioner, spelaromdömen, streams och annat dyker upp. Det är ju egentligen bara ett problem om man måste spela på release.

noreason
Skrivet av Loxus:

Har inga jättehöga förväntningar, men inte heller tror jag det kommer vara skit. För min del har Borderlands-spelen (alla jag testat iaf, utom Pre-Sequel, som jag inte var så stor på) hållt en rätt bra standard, trean inkluderad.

TPS är ju nästan det roligaste Borderlands spelet, du missar mycket skoj

Curik
Skrivet av goralux:

Men att använda Denuvo och Symbiote är ju att dra ner prestandan rejält, utan problem tillräckligt för att dra ner det från spelbart till icke spelbart. Randy Pitchford har ju redan sagt att folk skall vara glada om det går att spela alls på minimum förslaget de släppt. Fint, stoppa piratandet, men när spelprestandan får en jäkla smäll så borde de göra en annan bedömning för hur de bör sköta det hela.
Review embargot har ryktats att gå ned i dag, men det verkar som att vi kommer få reviews först precis vid release.

Rykten och skvaller.

Gearbox har nekat till att de använder Linux-rootkittet Symbiote och att deras interna mjukvara bara råkar heta samma sak och att den körs i user-mode. De kan inte ljuga om detta utan legala konsekvenser.

Symbiote (rootkittet) har för övrigt inget med DRM att göra så det vore märkligt om de använde det från första början.

BiffTannen
Gamereactor har lagt upp recension (från .dk-sajten) .

9/10 i betyg

https://www.gamereactor.se/borderlands-4-1630383/

Majinbuu
Verkar som reviews börjat hitta ut

Jonas Vågström
Går starkt på Opencritic också - 85 av 100 hittills med 25 critics reviews.
Vi får väl se vart det landar till slut, men bra start minst sagt!

magma
Verkar bli bra då de ser ut att ha tagit åt sig av kritiken och förbättrat både gameplay och story, men verkar lida av prestandaproblem som många andra nya spel också då det än en gång verkat ha slarvats med optimeringarna. En day-1-patch ska dock släppas till release så bli ju inte samma version som recensenterna fått prova, vilket då blir missvisande.

Devan
Milky_81
Inga vidare betyg på Steam och efter att skummat lite kvickt så är det prestandan folk är missnöjda med samt krascher och en del kan inte ens komma längre än startmenyn. Är nog inte fel att avvakta lite, som vanligt med spel nu för tiden :')

Devan
Skrivet av Milky_81:

Inga vidare betyg på Steam och efter att skummat lite kvickt så är det prestandan folk är missnöjda med samt krascher och en del kan inte ens komma längre än startmenyn. Är nog inte fel att avvakta lite, som vanligt med spel nu för tiden :')

Alla har problem med krascher verkar det som.

Det har ändå gått upp till 61% positiva nu, igår kväll så va det bara 49% med 1800 betyg.

goralux
Sett videos med folk som har 4060 och försöker köra vid 1080P, vid low settings så verkar det gå bra: Men högre settings så går FPS in under 60, Framegeneration kickar upp det en bit men varkar finnas mycket input lag då.
Funderade ju på att köra med min 1080P skärm, men om jag inte kan gå till typ ultra med en 4070 och bra framerate så är det ju galet.

Loxus
Skrivet av noreason:

TPS är ju nästan det roligaste Borderlands spelet, du missar mycket skoj

Orkade aldrig spela ut TPS, var inte min grej.

goralux
Skaffade det på ps5 pro, i perfomance så skall det vara 60 fps, men ibland är jag säker på att det går under. Kör man standard ps5 blir det säkert en -60 fps upplevelse.

