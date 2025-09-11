Moen Tecknar - Teckningar, illustrationer och kanske ett spel eller två.

Hallå där!

Jag tecknar, illustrerar och skapar digitalt, och har nyligen börjat sticka ut hakan och visar nu upp mina verk på sociala medier.

Skapat en del spelrelaterat genom åren, och då främst grafik och art till mina egna bidrag till tidigare Game-Jam här på FZ.

Försökt att klippa mig, raka mig och skaffa ett riktigt jobb, men när inget av det fungerar så får väl den här håriga och arbetslösa jäveln försöka med något annat. Ingen dålig mängd hybris kanske, men teckna är något som jag mår bra av, kan göra och älskar att lära mig mer om och bli bättre på, så varför skulle jag inte kunna jobba med det också?

Fruktansvärt tacksam om ni skulle ha tid och ork att klicka er in på mina Facebook och följa, gilla, dela och kommentera ❤️

Facebook: https://www.facebook.com/share/177Syoma31/

Instagram:

https://www.instagram.com/moentecknar?igsh=MXB4NnY0MGgxYm05bg...

Bild: framsida/koncept till mitt Game-Jam spel Gull-guy.

Ps. Om ni på redaktionen behöver något tecknat så hör av er. Spelhästen Relesehästen is coming

Må väl 🙏

Mikael Moen

Moen Tecknar

Edit: inte lätt att göra rätt med 7 år gamla internskämt.. Relesehästen ska det vara och inte Spelhästen.