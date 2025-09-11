Världens bäst spel-låt: Grupp C - III

keffkebab
Världens bäst spel-låt: Grupp C - III

Då kör vi omgång tre!

Som vanligt uppmanar jag starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 11/9 kl 21.00 och avslutas på söndag 14/9 kl 21.00.
På tisdag drar grupp E och F igång!

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

Mantis Lords - Hollow Knight

Truth and Reconcilliation - Halo: Combat Evolved

Ogre - Tekken Tag Tournament

Hydrogen - Hotline Miami

End Titles - S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Länklista:

Samlingstråd
Grupp C - II
Grupp D - II
Grupp D - III

Mcgreag
Du har glömt att dölja resultatet i match 2. Ganska klar ledare så spelar kanske mindre roll.

! Redigera Citera
keffkebab
Skrivet av Mcgreag:

Du har glömt att dölja resultatet i match 2. Ganska klar ledare så spelar kanske mindre roll.

Tack!

