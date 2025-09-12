Nintendo = Patenttroll?
Så att Nintendo fightas med patent är väl ingen nyhet, men nu verkar det gått till överdrift med vad de fått igenom i USA. Jag har inte läst på så mycket än, utan bara sett de två nedanstående videoklippen men det verkar som Nintendo nu äger patent på att använda en summoning i spel. Det här är gjort för att stänga ner Palworld, som Nintendo bekämpar på alla sätt möjliga förutom att skapa en bättre produkt, men kan få konsekvenser på många andra spel som t.ex Final Fantasy o.s.v.
Det är inte första gången spelmekaniker patenteras, den mest kända är väl WBs Nemesis-system, men att ge patent för en så grundläggande funktion som "summoning" är inte riktigt jämförbart anser jag. Kommer jag ihåg rätt så var nemesis något nytt som WB tog fram, medan summoning varit med sedan begynnelsen.
Om Nintendo kommer välja att agera och stämma folk för att de använder en sådan här funktion är såklart inte säkert eller ens att de kommer vinna om någon utmanar dem, men jag anser att det sätter farliga prejudikat om det går att patentera så grundläggande spelmekaniker. Därav om du är en liten utvecklare och vet att närsomhelst kan Nintendo döda ditt spel för att du använder en "summoningfunktion" så skiter man nog i att göra spelet överhuvudtaget.
VIdare om det går att patentera grundläggande funktioner som alltid använts så varför skulle inte t.ex. Sega (som nämns i video nedan) ansöka om patent för att "plocka upp, spara och använda slumpmässiga items i kartracingspel", Blizzard kan patentera att det "kommer slumpmässig loot från en fiende som du har dödat", Microsoft kan patentera att "två material som man samlar i ett spel blir ett tredje material om de craftas" med mera.
Vad tror resten av forumet? Farligt prejudikat med ett kommande patentkrig eller är det en "storm i ett vattenglas" med patentsom aldrig kommer användas/kommer gå att komma ifrån med olika former av teknikaliteter?
Jag säger inte att Nintendo gör rätt eller försvarar dem, men detta är väl egentligen inget nytt? Det är en skitig taktik, men oftast blir dessa patenter väldigt specifika. Jag minns när UFC patenterade "oktagon" och det blev ett jävla liv om hur de ens kan patentera en "form" som sin egen. Sen visade det sig att patenten bara gällde att få kalla en kampsportsarena oktagon och att UFC hade de rättigheterna. Utanför UFC och MMA kunde man använda ordet som vanligt.
Nu har jag inte läst på Nintendos patent, men jag gissar det är något mer specifikt än just summoning. Men är det just så pass som det låter är det ju förstås inte bra, då kan man ju (som du säger) patentera allt som pick up, walk, shoot...ja...det skulle ju inte alls vara bra.
Sen tycker jag personligen patenter ska sparas till något väldigt specifikt du själv har kommit på. Inte att det ska bli en tävling om vem som kan hinna först till att patentera redan existerade saker.
"Writer and Fighter"
Jag säger inte att Nintendo gör rätt eller försvarar dem, men detta är väl egentligen inget nytt? Det är en skitig taktik, men oftast blir dessa patenter väldigt specifika. Jag minns när UFC patenterade "oktagon" och det blev ett jävla liv om hur de ens kan patentera en "form" som sin egen. Sen visade det sig att patenten bara gällde att få kalla en kampsportsarena oktagon och att UFC hade de rättigheterna. Utanför UFC och MMA kunde man använda ordet som vanligt.
Nu har jag inte läst på Nintendos patent, men jag gissar det är något mer specifikt än just summoning. Men är det just så pass som det låter är det ju förstås inte bra, då kan man ju (som du säger) patentera allt som pick up, walk, shoot...ja...det skulle ju inte alls vara bra.
Sen tycker jag personligen patenter ska sparas till något väldigt specifikt du själv har kommit på. Inte att det ska bli en tävling om vem som kan hinna först till att patentera redan existerade saker.
Skärmklipp nedan från penguinz0 Youtubeklipp där han har patentet i bild. Som jag tolkar det:
1. Det ska vara digitalt
2. Du styr en karraktär i en virtuell miljö med t.ex. analogsticks
3. Du utför ett kommando som gör att en icke spelbar karraktär kommer fram.
4-6. Den icke spelbara karraktären anfaller en fiende om den anses vara tillräckligt nära fienden och fortsätter fightas med dina inputs alternativt automatiskt. Alternativt då styrs automatiskt om det inte är någon fiende i närheten.
Edit: Det nya är väl att det är en så generell funktion. Det är som UFC fått igenom ett patent på "en tävling där människor möts 1v1 och slåss under en begränsad tidsperiod tills en är utslagen eller, om tiden går ut utan att någon tappar medvetandet, en domare tilldömer ena parten vinsten".
Så tolkar jag det i alla fall, om man ska göra en jämförelse. Är helt med på att jag kan vara ute och cykla.
Skärmklipp nedan från penguinz0 Youtubeklipp där han har patentet i bild. Som jag tolkar det:
1. Det ska vara digitalt
2. Du styr en karraktär i en virtuell miljö med t.ex. analogsticks
3. Du utför ett kommando som gör att en icke spelbar karraktär kommer fram.
4-6. Den icke spelbara karraktären anfaller en fiende om den anses vara tillräckligt nära fienden och fortsätter fightas med dina inputs alternativt automatiskt. Alternativt då styrs automatiskt om det inte är någon fiende i närheten.
<Uppladdad bildlänk>
Edit: Det nya är väl att det är en så generell funktion. Det är som UFC fått igenom ett patent på "en tävling där människor möts 1v1 och slåss under en begränsad tidsperiod tills en är utslagen eller, om tiden går ut utan att någon tappar medvetandet, en domare tilldömer ena parten vinsten".
Så tolkar jag det i alla fall, om man ska göra en jämförelse. Är helt med på att jag kan vara ute och cykla.
Kan bli intressant. Blizzard någon? (Finns massor med summons i Diablo serien.)
Jag tröttnade på min gamla signatur, men kom inte på något vitsigt att skriva som inte kändes fånigt, så det blev den här harangen i stället.
Äh, Nintendo hade patent på d-pads (styrkorset) tidigare, men det hindrade ju knappast Sega, Sony, NEC, MS etc från att ta fram fungerande handkontroller. Jag tror inte att det här är något värt att bry sig om, men det är klart, YT-tomtarna måste ju skapa content.
Absolut. Där är det dock hårdvara och en utformning, inte själva funktionen som är patentet om jag kommer ihåg rätt. Tänk att Nintendo fått patent på att "röra en digital avatar i sidled" eller något. Alltså ett patent på en grundläggande funktion i ett spel. Då skulle, rent krasst, ingen annan än Nintendo kunna göra bl.a. 2D-sidskrollande spel.
Nintendo försökte ju först med Palworld och det här med att man slänger en boll/objekt för att frammana/fånga ett monster eller dylikt och det fick ju Pocketpair att justera Palworld.
Sen "YT-tomtar" eller inte men bland annat finns följande källor (det här är ett axplock, står om det här på hur många sidor som helst) finns också att läsa:
PC Gamer: https://www.pcgamer.com/gaming-industry/an-embarrassing-failu...
Forbes: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/09/10/uh-oh-ninte...
Nintendo World: https://www.nintendolife.com/news/2025/09/nintendos-patent-on...
Windows Central: https://www.windowscentral.com/gaming/palworld-isnt-the-only-...
"If Nintendo keeps going down this “PATENT ALL THE THINGS” road, it could trigger a full-on arms race. Imagine every big publisher rushing to slap patents on basic gameplay loops, not to protect creativity, but to keep it as potential legal ammunition. That doesn’t help push the industry forward; it stands to choke it into oblivion. Are we sliding into a future where lawyers shape the games we get to play more than the devs do?"
Polygon: https://www.polygon.com/nintendo-pokemon-patent-palworld-summ...
IGN: https://www.ign.com/articles/nintendo-should-never-have-recei...
Kan bli intressant. Blizzard någon? (Finns massor med summons i Diablo serien.)
Precis. Rent krasst så äger nu Nintendo patent för det. Sen om de väljer att agera på det eller inte, det vet vi inte. Eller om det leder till att företag börjar skydda sin "core-gameplay" med patent till höger och vänster.
Kan bli intressant. Blizzard någon? (Finns massor med summons i Diablo serien.)
Eller Megami Tensei spelen som haft det sedan sent 80 tal.
The Owls Are Not What They Seem
Den riktigt mörka framtiden är ju att de stora AAA-tillverkarna använder patent för att döda indie/AA-scenen. AAA tappar ju nu mot just indie/AA och kan de börja patentera och hota med stämningar för grundläggande spelmekanik för att få bort konkurrensen så kan det få stora konsekvenser.
Den riktigt mörka framtiden är ju att de stora AAA-tillverkarna använder patent för att döda indie/AA-scenen. AAA tappar ju nu mot just indie/AA och kan de börja patentera och hota med stämningar för grundläggande spelmekanik för att få bort konkurrensen så kan det få stora konsekvenser.
I väldigt specifika fall kan det kanske bli så, men tycker det är att måla fan på väggen att tro att det kommer bli ett stort problem.
Absolut. Där är det dock hårdvara och en utformning, inte själva funktionen som är patentet om jag kommer ihåg rätt. Tänk att Nintendo fått patent på att "röra en digital avatar i sidled" eller något. Alltså ett patent på en grundläggande funktion i ett spel. Då skulle, rent krasst, ingen annan än Nintendo kunna göra bl.a. 2D-sidskrollande spel.
Nintendo försökte ju först med Palworld och det här med att man slänger en boll/objekt för att frammana/fånga ett monster eller dylikt och det fick ju Pocketpair att justera Palworld.
Sen "YT-tomtar" eller inte men bland annat finns följande källor (det här är ett axplock, står om det här på hur många sidor som helst) finns också att läsa:
PC Gamer: https://www.pcgamer.com/gaming-industry/an-embarrassing-failu...
Forbes: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/09/10/uh-oh-ninte...
Nintendo World: https://www.nintendolife.com/news/2025/09/nintendos-patent-on...
Windows Central: https://www.windowscentral.com/gaming/palworld-isnt-the-only-...
"If Nintendo keeps going down this “PATENT ALL THE THINGS” road, it could trigger a full-on arms race. Imagine every big publisher rushing to slap patents on basic gameplay loops, not to protect creativity, but to keep it as potential legal ammunition. That doesn’t help push the industry forward; it stands to choke it into oblivion. Are we sliding into a future where lawyers shape the games we get to play more than the devs do?"
Polygon: https://www.polygon.com/nintendo-pokemon-patent-palworld-summ...
IGN: https://www.ign.com/articles/nintendo-should-never-have-recei...
Ja, YT-tomtar. Jag vet att det finns mindre sensationalistiska källor som också skrivit om det. Läste PCG-artikeln tidigare, den fokuserar ju mer på förfarandet; hur lite motstånd och hur uppseendeväckande det var att patentet gick igenom så snabbt snarare än att det kommer innebära spelvärldens undergång.
Jag är inte alls insatt i amerikansk patenträtt, men det verkar ju onekligen vara ett riktigt kasst patent som gått igenom. Att döma av vad folk som faktiskt kan området säger. Känner dock ingen oro, tror den praktiska betydelsen av detta för gamers eller spelutvecklare kommer vara försumbar.
I väldigt specifika fall kan det kanske bli så, men tycker det är att måla fan på väggen att tro att det kommer bli ett stort problem.
Absolut. Jag håller med. Samtidigt så är det ju, ur affärssynpunkt, det bästa man kan göra. Jag tror ingen har reflekterat över att det går att ta ett patent på en digital grundläggande funktion i ett spel, men nu kanske flera tänker om.
Missar de ett viktigt patent som går till en konkurrent kan det vara förödande.
Men. Som sagt. Vi är inte där än. Långt ifrån, men jag tycker det är oroväckande att det gick igenom (och baserat på den mängd artiklar och nyheter som skrivits om det här på ett kritiskt sätt så är jag inte ensam).
Ja, YT-tomtar. Jag vet att det finns mindre sensationalistiska källor som också skrivit om det. Läste PCG-artikeln tidigare, den fokuserar ju mer på förfarandet; hur lite motstånd och hur uppseendeväckande det var att patentet gick igenom så snabbt snarare än att det kommer innebära spelvärldens undergång.
Jag är inte alls insatt i amerikansk patenträtt, men det verkar ju onekligen vara ett riktigt kasst patent som gått igenom. Att döma av vad folk som faktiskt kan området säger. Känner dock ingen oro, tror den praktiska betydelsen av detta för gamers eller spelutvecklare kommer vara försumbar.
Ja, vi får hoppas det. Jag tror däremot, om det här inte blir utmanat och borttaget som patent, att det kan leda till ett patentkrig. Det är miljarder dollar vi pratar om och den som har patenten har en fördel mot sina konkurrenter.
Egentligen ligger allt just nu på Nintendo. Väljer de att gå vidare med en stämning med hänvisning till det här patentet så vet övriga att det är allvar och de måste följa hela situationen noga samt om någon ansöker om något annat skumt patent. Stämningen blir förmodligen mot Pocket Pair och Palworld och de kommer försvara sig för annars är det bara lägga ner spelet. Vinner Pocket Pair i rätten så är patentet meningslöst och vi kan fortsätta med buisness as usual (eventuellt så kanske t.o.m. Pocket Pair blir modiga och utmanar "kasta-en-boll-för-att-frammana-ett-monster" patentet) men vinner Nintendo så är det patentkrig.
Ja, vi får hoppas det. Jag tror däremot, om det här inte blir utmanat och borttaget som patent, att det kan leda till ett patentkrig. Det är miljarder dollar vi pratar om och den som har patenten har en fördel mot sina konkurrenter.
Egentligen ligger allt just nu på Nintendo. Väljer de att gå vidare med en stämning med hänvisning till det här patentet så vet övriga att det är allvar och de måste följa hela situationen noga samt om någon ansöker om något annat skumt patent. Stämningen blir förmodligen mot Pocket Pair och Palworld och de kommer försvara sig för annars är det bara lägga ner spelet. Vinner Pocket Pair i rätten så är patentet meningslöst och vi kan fortsätta med buisness as usual (eventuellt så kanske t.o.m. Pocket Pair blir modiga och utmanar "kasta-en-boll-för-att-frammana-ett-monster" patentet) men vinner Nintendo så är det patentkrig.
Patentkrig pågår väl i viss mån konstant i all större business, antar jag. Men om jag förstått saken rätt bygger detta patent ifråga på en väldigt specifik händelsekedja, och om bara något i denna kedja ändras/byts ut så gäller inte patentet?
Som sagt, bara läst om det lite fort så kanske missuppfattat. Men det verkar ju för mig mer som att detta är något de gör för att de är pissed på Palworld snarare än att det blir ett bekymmer för devs i allmänhet. Men ja, problemet (som vanligt) med patent är ju att även ifall de är kassa och kanske inte håller för en djupare granskning så är det ju ändå vansinnigt kostsamt att ta fajten. Vilket ju leder till att det tyvärr bara är de stora drakarna som i praktiken kan utmana dåliga patent. Men det är ju ett bekymmer sen länge.
Patentkrig pågår väl i viss mån konstant i all större business, antar jag. Men om jag förstått saken rätt bygger detta patent ifråga på en väldigt specifik händelsekedja, och om bara något i denna kedja ändras/byts ut så gäller inte patentet?
Som sagt, bara läst om det lite fort så kanske missuppfattat. Men det verkar ju för mig mer som att detta är något de gör för att de är pissed på Palworld snarare än att det blir ett bekymmer för devs i allmänhet. Men ja, problemet (som vanligt) med patent är ju att även ifall de är kassa och kanske inte håller för en djupare granskning så är det ju ändå vansinnigt kostsamt att ta fajten. Vilket ju leder till att det tyvärr bara är de stora drakarna som i praktiken kan utmana dåliga patent. Men det är ju ett bekymmer sen länge.
Absolut, det är utformat för att ta ner Palworld men går att applicera på nästan vad som helst. T.ex. i nya Final Fantasy spelen så använder man en summon som gör precis det som står i patentet. Diablo och PoE har klasser som använder summons för att få fram monster som fightas åt dig och följer efter dig om det inte finns fiender att slåss mot. Det är således inte en särskilt specifik händelsekedja.
Som jag uppfattar det har Nintendo patent på följande händelsekedja: Du styr en gubbe i en digital miljö --> Du kan på något sätt ta fram en sidokaraktär som styr sig själv eller med grundläggande inputs från dig --> sidokaraktären anfaller dina fiender.
Just att det är så brett skrivet gör att det kan bli problematiskt, och just det som gör att övriga får upp ögonen för att går att ta patent på en så grundläggande funktion som vi tagit för givet finns i många spel - t.ex. random loot i spel, randomgenererade dungeons, crafting med mera.
Sedan är det en bisak om det kommer användas av Nintendo mot andra, för det KAN användas - vilket gör att en liten spelstudio eller indieutvecklare kanske inte väljer att göra spelet ifråga för varför riskera att bli stämd av Nintendo efter 18 månader utveckling? De kan omöjligt slåss mot Nintendo för den ekonomin finns inte, så bara lägga ner. I värsta fall så är Pandoras ask öppnad, många vill nog slåss med patent mot sina rivaler (tänk om Blizzard hade kunnat skriva något schysst patent på heroshooter, då hade vi aldrig haft Marvel Rivals utan Blizzard ägt hela genren) och de små har ingen chans.
edit: Det som jag uppfattar som skillnaden mot andra branscher är att om vi tar t.ex. en TV så har säkerligen t.ex. LG och Samsung massa patent på hur det ska visa sin bild och tekniken bakom, men ingen har ju ett generellt patent på att visa en bild på en skärm som tar emot signaler från mark eller luft.
Därav när Nintendo drog sin "kasta-en-boll-för-att-frammana-monster" patent, så är ju det en funktion för att utföra något. Det man utför (i det här fallet frammana ett monster är inte del av det patentet) Det är deras idé och Pokéballs är en känd term, därav att inte så många brydde sig förutom att de tyckte Nintendo var lite löjliga. Nu, återigen om jag förstått rätt, så har Nintendo patent på att frammana monster i spel. Oavsett hur det går till.
Jag säger inte att Nintendo gör rätt eller försvarar dem, men detta är väl egentligen inget nytt? Det är en skitig taktik, men oftast blir dessa patenter väldigt specifika. Jag minns när UFC patenterade "oktagon" och det blev ett jävla liv om hur de ens kan patentera en "form" som sin egen. Sen visade det sig att patenten bara gällde att få kalla en kampsportsarena oktagon och att UFC hade de rättigheterna. Utanför UFC och MMA kunde man använda ordet som vanligt.
Nu har jag inte läst på Nintendos patent, men jag gissar det är något mer specifikt än just summoning. Men är det just så pass som det låter är det ju förstås inte bra, då kan man ju (som du säger) patentera allt som pick up, walk, shoot...ja...det skulle ju inte alls vara bra.
Sen tycker jag personligen patenter ska sparas till något väldigt specifikt du själv har kommit på. Inte att det ska bli en tävling om vem som kan hinna först till att patentera redan existerade saker.
Har för mig att någon patenterade runda hörn på mobilskärmar för något decennium sedan, alltså man blir ju lite mörkrädd. Förhoppningsvis är det som du säger, väldigt specifika fall, men man slutar aldrig förvånas.
Absolut, det är utformat för att ta ner Palworld men går att applicera på nästan vad som helst. T.ex. i nya Final Fantasy spelen så använder man en summon som gör precis det som står i patentet. Diablo och PoE har klasser som använder summons för att få fram monster som fightas åt dig och följer efter dig om det inte finns fiender att slåss mot. Det är således inte en särskilt specifik händelsekedja.
Som jag uppfattar det har Nintendo patent på följande händelsekedja: Du styr en gubbe i en digital miljö --> Du kan på något sätt ta fram en sidokaraktär som styr sig själv eller med grundläggande inputs från dig --> sidokaraktären anfaller dina fiender.
Just att det är så brett skrivet gör att det kan bli problematiskt, och just det som gör att övriga får upp ögonen för att går att ta patent på en så grundläggande funktion som vi tagit för givet finns i många spel - t.ex. random loot i spel, randomgenererade dungeons, crafting med mera.
Sedan är det en bisak om det kommer användas av Nintendo mot andra, för det KAN användas - vilket gör att en liten spelstudio eller indieutvecklare kanske inte väljer att göra spelet ifråga för varför riskera att bli stämd av Nintendo efter 18 månader utveckling? De kan omöjligt slåss mot Nintendo för den ekonomin finns inte, så bara lägga ner. I värsta fall så är Pandoras ask öppnad, många vill nog slåss med patent mot sina rivaler (tänk om Blizzard hade kunnat skriva något schysst patent på heroshooter, då hade vi aldrig haft Marvel Rivals utan Blizzard ägt hela genren) och de små har ingen chans.
edit: Det som jag uppfattar som skillnaden mot andra branscher är att om vi tar t.ex. en TV så har säkerligen t.ex. LG och Samsung massa patent på hur det ska visa sin bild och tekniken bakom, men ingen har ju ett generellt patent på att visa en bild på en skärm som tar emot signaler från mark eller luft.
Därav när Nintendo drog sin "kasta-en-boll-för-att-frammana-monster" patent, så är ju det en funktion för att utföra något. Det man utför (i det här fallet frammana ett monster är inte del av det patentet) Det är deras idé och Pokéballs är en känd term, därav att inte så många brydde sig förutom att de tyckte Nintendo var lite löjliga. Nu, återigen om jag förstått rätt, så har Nintendo patent på att frammana monster i spel. Oavsett hur det går till.
Tack för ett välskrivet inlägg! Ja, jag håller med dig att är det så himla generaliserat som du beskriver det så låter det ju onekligen problematiskt. Vi får väl hoppas att det finns kryphål, eller att det hur som helst inte påverkar för mycket i andra fall än Palworld-fallet. Som även den där IP-advokaten i PCG-texten var inne på så bör man kanske vara lite mer restriktiv och inte så svepande med vilka patent som beviljas eller ej.
Det är väl mest att Nintendos juridiska käbbel ang. Palworld fått så -orimligt- mycket uppmärksamhet som detta nya buzzword "patenttroll" (som dagens tonåringar säger), ungefär som alla på youtube gormar överdrivet om "anti-consumer" hela tiden när ett spelföretag presenterar sedan gammalt ganska normala affärsmodeller.
Det blir väl i slutändan som vanligt när en domstol delar ut sin dom i denna typ av fall, fallet avfärdas eller så får de betala en licensavgift eller liknande framöver för att använda "funktionen", liksom Nintendo och andra spelföretag betalar en massa licenser hit och dit för grundläggande funktioner som rumble, analoga knappar mm.
Det är väl mest att Nintendos juridiska käbbel ang. Palworld fått så -orimligt- mycket uppmärksamhet som detta nya buzzword "patenttroll" (som dagens tonåringar säger), ungefär som alla på youtube gormar överdrivet om "anti-consumer" hela tiden när ett spelföretag presenterar sedan gammalt ganska normala affärsmodeller.
Det blir väl i slutändan som vanligt när en domstol delar ut sin dom i denna typ av fall, fallet avfärdas eller så får de betala en licensavgift eller liknande framöver för att använda "funktionen", liksom Nintendo och andra spelföretag betalar en massa licenser hit och dit för grundläggande funktioner som rumble, analoga knappar mm.
Det är inte så det fungerar, det är inte bara att betala en licensavgift. Du verkar mer tänka på FRAND-patent. Har svårt att tro att det som Nintendo har panteterat skull räknas som ett FRAND-patent, så de behöver inte ge andra tillgång till det, dvs, de kan säga nej till licensering. Mer troligt att då exemplet analoga knappar skulle vara ett FRAND-patent, om det nu är någon som har patent på det.
Det är inte så det fungerar, det är inte bara att betala en licensavgift. Du verkar mer tänka på FRAND-patent. Har svårt att tro att det som Nintendo har panteterat skull räknas som ett FRAND-patent, så de behöver inte ge andra tillgång till det, dvs, de kan säga nej till licensering. Mer troligt att då exemplet analoga knappar skulle vara ett FRAND-patent, om det nu är någon som har patent på det.
Det blir i praktiken samma sak då utvecklaren av Palworld, om Nintendo vinner en process i domstol, mest troligt får betala royalties till Nintendo (samma sak i praktiken som licensavgift innebär som när en utvecklare betalar licens för att använda annan patenterad mjukvara som speedtree etc. om nu domstolen skulle gå på Nintendos favör till teknologin/spelmekaniken)
Det blir i praktiken samma sak då utvecklaren av Palworld, om Nintendo vinner en process i domstol, mest troligt får betala royalties till Nintendo (samma sak i praktiken som licensavgift innebär som när en utvecklare betalar licens för att använda annan patenterad mjukvara som speedtree etc. om nu domstolen skulle gå på Nintendos favör till teknologin/spelmekaniken)
Skadestånd för perioden då de har tjänat pengar på att kopiera vad ett annat företag har patent på och sedan ett förbud för att fortsätta att använda det. Vilket då inte är samma sak som en licensavgift.