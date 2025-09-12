Nintendo = Patenttroll?

Så att Nintendo fightas med patent är väl ingen nyhet, men nu verkar det gått till överdrift med vad de fått igenom i USA. Jag har inte läst på så mycket än, utan bara sett de två nedanstående videoklippen men det verkar som Nintendo nu äger patent på att använda en summoning i spel. Det här är gjort för att stänga ner Palworld, som Nintendo bekämpar på alla sätt möjliga förutom att skapa en bättre produkt, men kan få konsekvenser på många andra spel som t.ex Final Fantasy o.s.v.

Det är inte första gången spelmekaniker patenteras, den mest kända är väl WBs Nemesis-system, men att ge patent för en så grundläggande funktion som "summoning" är inte riktigt jämförbart anser jag. Kommer jag ihåg rätt så var nemesis något nytt som WB tog fram, medan summoning varit med sedan begynnelsen.

Om Nintendo kommer välja att agera och stämma folk för att de använder en sådan här funktion är såklart inte säkert eller ens att de kommer vinna om någon utmanar dem, men jag anser att det sätter farliga prejudikat om det går att patentera så grundläggande spelmekaniker. Därav om du är en liten utvecklare och vet att närsomhelst kan Nintendo döda ditt spel för att du använder en "summoningfunktion" så skiter man nog i att göra spelet överhuvudtaget.

VIdare om det går att patentera grundläggande funktioner som alltid använts så varför skulle inte t.ex. Sega (som nämns i video nedan) ansöka om patent för att "plocka upp, spara och använda slumpmässiga items i kartracingspel", Blizzard kan patentera att det "kommer slumpmässig loot från en fiende som du har dödat", Microsoft kan patentera att "två material som man samlar i ett spel blir ett tredje material om de craftas" med mera.

Vad tror resten av forumet? Farligt prejudikat med ett kommande patentkrig eller är det en "storm i ett vattenglas" med patentsom aldrig kommer användas/kommer gå att komma ifrån med olika former av teknikaliteter?