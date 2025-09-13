Star Ocean 1 får ett fysiskt släpp!

1
Skriv svar
Permalänk
Sebastian Lind
Medlem
Star Ocean 1 får ett fysiskt släpp!

Tänkte bara tipsa om att gamla Super Famicom/PSP-jrpg-spelet Star Ocean ska få ett fysiskt släpp till Switch och Playstation!

Star Ocean: First Departure R lyder titeln och det är alltså via Limited Run Games, förbokning öppnade upp idag! 600 spänn blev det för spel+tax+shipping. Släppdatum i slutet av februari.

Så ja, om man gillar sina fysiska spel och har stört sig på att det fantastiska Star Ocean 2 fick ett boxat släpp medan ettan bara fanns digitalt... NU är det alltså åtgärdat, höpp!

! Redigera Citera
Permalänk
Sphere Of No-Form
Medlem

Kompletterar med en länk då.
https://limitedrungames.com/products/star-ocean-first-departu...

Vill man fläska på lite extra så finns en super duper mega deluxe-utgåva också, för bara 200 dollar.

signatur

ₜₒₒ ₘᵤcₕ bᵤₜ ₙₑᵥₑᵣ ₑₙₒᵤgₕ

! Redigera Citera
1
Skriv svar
Heta nyheter Aktuella nyhetsdiskussioner
Nytt i forumet Aktiva diskussionstrådar
Aktiva
Obesvarade