Star Ocean 1 får ett fysiskt släpp!

Tänkte bara tipsa om att gamla Super Famicom/PSP-jrpg-spelet Star Ocean ska få ett fysiskt släpp till Switch och Playstation!

Star Ocean: First Departure R lyder titeln och det är alltså via Limited Run Games, förbokning öppnade upp idag! 600 spänn blev det för spel+tax+shipping. Släppdatum i slutet av februari.

Så ja, om man gillar sina fysiska spel och har stört sig på att det fantastiska Star Ocean 2 fick ett boxat släpp medan ettan bara fanns digitalt... NU är det alltså åtgärdat, höpp!