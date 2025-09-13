Star Ocean 1 får ett fysiskt släpp!
Medlem
Offline
Star Ocean 1 får ett fysiskt släpp!
Tänkte bara tipsa om att gamla Super Famicom/PSP-jrpg-spelet Star Ocean ska få ett fysiskt släpp till Switch och Playstation!
Star Ocean: First Departure R lyder titeln och det är alltså via Limited Run Games, förbokning öppnade upp idag! 600 spänn blev det för spel+tax+shipping. Släppdatum i slutet av februari.
Så ja, om man gillar sina fysiska spel och har stört sig på att det fantastiska Star Ocean 2 fick ett boxat släpp medan ettan bara fanns digitalt... NU är det alltså åtgärdat, höpp!
Medlem
Offline
Kompletterar med en länk då.
https://limitedrungames.com/products/star-ocean-first-departu...
Vill man fläska på lite extra så finns en super duper mega deluxe-utgåva också, för bara 200 dollar.
signatur
ₜₒₒ ₘᵤcₕ bᵤₜ ₙₑᵥₑᵣ ₑₙₒᵤgₕ