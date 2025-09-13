Jag irriterar mig på mina fyrkantiga skapelser!

Medans min Space Engineer karaktär sitter i soffan i väntan på solljus och att hagelstormen ska ta slut så passar jag på att skriva av mig om en irritation som jag säker inte är ensam om.

Jag älskar spel där jag kan bygga saker. Om det handlar om att bygga ett imperium i Farming SImulator eller bygga diverse farkoster i Space Engineers så lider jag alltid av samma problem.

Allting jag bygger är funktionellt, gör exakt det jag vill och kanske t.om lite där till. Men satan vad fula de är! Jag har alla dessa byggklossar men min skalle vill inte lista ut hur jag länkar ihop dem till någonting som inte bara fungerar men som faktiskt ser ok ut, något som skulle kunna byggas på riktigt.

Det kan mycket väl vara min perfektionism som sparkar mig på smalbenet. Men det är irriterande att spendera någon timme i Space Engineers. Ha ett fullt fungerande system som är enkel att navigera, fungerar och ser relativt vettig ut inuti. Men går man ut och beskådar skapelsen så är det en fyrkantig låda. Jag kan sätta på delar utanpå och ändra formen, men då blir det konstigt för att utsidan är för stor jämnfört med insidan och det slår fel.

Argh, min skalle vill inte lista ut hur jag kan pussla ihop alla bitar för att inte skapa något som ser så otroligt konstgjort ut.

Lider lite av samma problem i Farming simulator där man inte har byggklossar utan färdiga byggnader, träd, buskar och verktyg för att terraforming. Oavsett vad jag gör, när jag zommar ut och tittar på vad jag har skapat så ser det alltid så otroligt fejk ut i mina ögon. Där tror jag mer att det handlar om att jag aldrig är riktigt nöjd med vad jag skapar, än att jag inte kan pussla ihop blocks.

Så avis på de som klarar av att bygga något mer än fyrkanter i spel, bygga sådant som är snyggt och funktionellt.

Nu ser jag solen i bakgrunden och min karaktär svälter. Känns som om jag skrivit det jag ville. Nu är det bara att bita i det sura äpplet och börja bygga på mitt "hem" som jag har skjutit framför mig i några timmar av speltid på grund av att jag känner innan jag ens börjat att jag inte kommer bli riktigt nöjd med resultatet.