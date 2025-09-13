Vilken typ av gamer är du?

När jag läste kommentarerna kring Top-100 listan slog det mig att det finns olika typer av gamers. Vissa ser sig själva som finsmakare och vill ta in varje detalj av handlingen, medan andra är mer tävlingsinriktade adrenalinjunkies.

För min egen del har smaken förändrats med åren. Som yngre var jag väldigt tävlingsinriktad och fastnade mest för multiplayer. Det hängde nog ihop med att jag sportade en del och sällan hade tålamod eller ork att läsa låånga texter. Samtidigt lockades jag ibland av mer kreativa och udda spel. Med åldern har adrenalinet lagt sig, och i stället har intresset för berättelser och djup vuxit fram som jag uppskattar.

Spelupplevelser har utvecklats långt bortom det traditionella och idag har vi allt ifrån Washing simulator och Witcher 3. Frågan är då vad kallar du dig själv för typ av gamer?



OBS: Ni kan välja flera typer

