Vilken typ av gamer är du?
När jag läste kommentarerna kring Top-100 listan slog det mig att det finns olika typer av gamers. Vissa ser sig själva som finsmakare och vill ta in varje detalj av handlingen, medan andra är mer tävlingsinriktade adrenalinjunkies.
För min egen del har smaken förändrats med åren. Som yngre var jag väldigt tävlingsinriktad och fastnade mest för multiplayer. Det hängde nog ihop med att jag sportade en del och sällan hade tålamod eller ork att läsa låånga texter. Samtidigt lockades jag ibland av mer kreativa och udda spel. Med åldern har adrenalinet lagt sig, och i stället har intresset för berättelser och djup vuxit fram som jag uppskattar.
Spelupplevelser har utvecklats långt bortom det traditionella och idag har vi allt ifrån Washing simulator och Witcher 3. Frågan är då vad kallar du dig själv för typ av gamer?
OBS: Ni kan välja flera typer
Är väl en blandning av Utforskare, Pussellösare. Var socialiserare förr men har inte hitta något spel att ersätta mina gamla MMORPG'n som jag inte längre spelar p.g.a av företagens girighet och svinerier.
Nostalgiker skulle jag inte kalla mig, men jag gillar ändå mest äldre spel för att jag tycker att moderna spel saknar något, samt att allt för många moderna spel är nedlusade med MTX.
Är för mycket av en kombination för att välja ut något enskilt alternativ.
Det enda jag kan utesluta är väl tävlingsinriktad. Gillar inte att tävla, struntar i vilken placering jag får. Så länge upplevelsen i sig är underhållande så spelar det för mig ingen roll om jag slutar som etta eller på jumboplats.
Markerade "Pussellösaren" och "Annan" då jag engagerar mig inom spaning i Arma 3 MILSIM-världen.
"Pussellösaren" passade ganska väl in på detta då spaningsuppgifter kräver mycket mer kreativitet och problemlösning, ofta under stress, än att placera en markör på ett mål och trycka ned vänster musknapp.
"Annat" markerade jag då jag även finner personerna jag träffat på intressanta och fulla av lärdomar då jag stött på alla möjliga typer, allt från veteraner av Vietnam-kriget till folk med spetskompetens i modern krigföring som experimenterar med patrulldrönare.
Kvalificerad internetfrämling.
Jag prioriterar gameplay över allt annat, men tycker också om en bra story.
Jag gillar skjutspel bäst.
Jag känner ett tvångsbehov av att utforska allt, så open-world är ganska stressigt för min del.
Jag blev därför positivt överraskad över att Clair Obscur är så pass linjärt (sett till spelets dungeons åtminstone).
Jag finner mer charm i äldre spel/grafik. Det känns som om dagens spel generellt inte har samma själ.
I grund och botten är jag Berättelsesökaren.
En bra story, spelar ingen roll om det är singleplayer eller co-op, kommer man långt med i min värld. Finns många bra singleplayerspel som jag önskade var co-op, t.ex Dragons Dogma 2 för att ta ett hyfsat nytt exempel. Men det är jäkligt kul själv också men AIn är lite tokig ibland.
Sen är jag även Adrenalinpumpen. För vem gillar inte att skjuta av sig från tid till tid? Vissa av oss gärna oftare än andra då vissa inte lirar några andra spel än FPS. Fast dessa spel lirar jag gärna med annat folk så ska jag lira FPS vill jag vara Socialiseraren. Med bra kommunikation kommer man långt och gärna när man spelar sådana spel där man kan döda varandra och råkar döda sin egen lagkamrat för att kommunikationen var kass.
Skulle man lyckas få till alla dessa i ett spel på ett bra sätt så blir det mumsfilibabba för mig!
Vissa stunder blir jag Nostalgikern och återgår till gamla spel och i dessa brukar det bli en del Pussellösare på köpet.
Halo kompis!
Av dessa alternativ så är jag definitivt främst utforskare och pussellösare. Älskar FPS också, men sällan multiplayer nuförtiden. Om BF6 flyter bra på min dator så kanske det ändras.
En bra story kan vara kanon men däremot så har jag svårt för att sitta och läsa styckvis med text eller gå igenom långa dialoger, så till exempel Disco Elysium verkar hur bra som helst men jag orkar bara inte. Hoppas att man kommer ändras med åren i det avseendet.
Kan tycka att det är skitkul att hänga med polare på Discord och lira ihop, speciellt när man förberett med kalla bärs i kylen. Händer dock max ett par gånger om året då jag är introvert och hellre hänger med frugan nuförtiden.