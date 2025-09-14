Diablo 3
Så här skulle Diablo 3 ha sett ut om det hade utvecklats av Blizzard North. När jag såg videon blev jag både ledsen och besviken, för jag tycker det ser otroligt bra ut, även för att vara idag. Precis den viben man vill ha i ett Diablo-spel. Look what they took from us
Hade föredragit Blizzard North-stil framför det diablo 3 vi fick. Även diablo 3 alphan såg ju bättre ut än vad slutprodukten blev. Undrar hur ARPG-genren hade sett ut idag om det varit Blizzard north som fått färdigställa diablo 3? Vad jag tolkat så hade det varit ett MMO-diablo.
Jag gillade D3. Har lagt mängder med spel timmar på det. Det kanske inte hade samma mörka tema som D2 men gameplay var helt rätt.
Jag såg klippet på BN versionen av D3 några dar sen. Det var klart intressant då det var ju nästan ett tredjepersons perspektiv.
Håller med att D3 alphan såg mer levande ut än det vi fick.
Synd att D4 hade inget att erbjuda.
Alltså jag vet faktiskt inte? Det är svårt att bedöma då man inte ser spelet i rörelse, plus att det är tidigt i utvecklingen. Men jag tycker det ser ut som ett i mängden av alla andra rätt opersonliga ARPG som poppade upp där efter Diablo 2. Jag tror det fanns en stor anledning att projektet blev nedlagt. På den tiden var Blizzard fortfarande rätt små och även kända för att "kill your darlings" när de ansåg att något inte höll standard.
Kanske hade blivit bra, men jag tycker inte jag ser något som ser så där jätteövertygande ut.
