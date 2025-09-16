Xbox Game Pass - September 2025 - Part 2

Då var det dags för septembers andra omgång spel till Game Pass! Det blir skjutglad dvärg i Deep Rock Galactic: Survivor, strategi i snö med Frostpunk 2 som tar klivet över till konsol, det underliga co-op-spelet Wobbly Life, strategispelet Endless Legend 2 som kommer direkt i early access-release, co-op rogue-liken Sworn, grisäventyr med Peppa Pig: World Adventures, JRPG-godis med Visions of Mana, gravplundrande med Lara Croft and the Guardian of Light och så äventyrsspelet Sopa som kommer direkt på releasedagen.

Hades gör comeback på tjänsten och tre spel som redan finns på Ultimate ansluter till Standard: Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II och Overthrown.

Tre spel från biblioteket blir också tillgängliga med basic-prenumerationen Core: Cities Skylines: Remastered, Disney Dreamlight Valley och Warhammer 40.000: Darktide.

För de med Ultimate eller PC-prenumerationer så får man tillgång till early access betatestning av Call of Duty: Black Ops 7 redan den 2 oktober! Den öppna betan drar igång den 5:e och pågår till den 8 oktober.

Först omgången spel för september hittas här: Xbox Game Pass - September 2025 - Part 1

Nya titlar:

Deep Rock Galactic: Survivor (17 sep, Series X|S+PC+cloud)

Frostpunk 2 (18 sep, Series X|S+cloud)

Wobbly Life (18 sep, Series X|S+PC+cloud)

Hades (19 sep, konsol+PC+cloud)

Endless Legend 2 (22 sep, PC)

Sworn (23 sep, Series X|S+PC+cloud)

Peppa Pig: World Adventures (25 sep, Series X|S+PC+cloud)

Visions of Mana (25 sep, Series X|S+PC+cloud)

Lara Croft and the Guardian of Light (30 sep, konsol+PC+cloud)

Sopa - Tale of the Stolen Potato (7 okt, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 30 sept: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3: Razor's Edge, Terra Invicta.

