Världens bästa spel-låt: Grupp F - I
Backloggens befriare
Offline
Världens bästa spel-låt: Grupp F - I
Grupp F är här!
Detta är den första av tre omgångar för gruppen.
I den här gruppen kommer Suicide Misson - Mass Effect 2 gå samtliga av sina matcher.
Som vanligt uppmanar jag starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 16/9 kl 21.00 och avslutas på fredag 19/9 kl 21.00.
På torsdag kommer omgång två för både grupp E och F.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Suicide Mission - Mass Effect 2
Haven Town Theme - Heroes of Might and Magic V
Un Vie à t'aimer - Clair Obscure: Expedition 33
Isaac Battle Theme - Golden Sun
Leander Main Theme
Stones 'N Bones - Pinball Fantasies
Warthog Run - Halo 3
Act On Instinct - Command & Conquer: Tiberian Dawn
Länklista:
signatur
Ad hoc addendum