Gamecube fyller 24 år
Den 17 september fyllde Gamecube hela 24 år. Alltså nästa åt blir den en kvarts sekel.
Extremt underskattad konsol med så otroligt många bra spel
Luigis Mansion
Super Mario Sunshine
Super Smash Bros Melee
Phantasy Star Online
Papper Mario a thousand year door
Efternamn Darkness
The legend of Zelda the Wind Waker
The Legend of Zelda twilight princess
Viewtiful Joe
Pippin
Star fox adventures
Skiss of arcadia
Kirbys air ride
Pokemon Colloseum
Pokemon DX
Resident Evil
Resident Evil zero
Resident Evil 4
Så otroligt många bra spel, jag skulle kalla den världens bästa konsol.
Feta tillbehör som GBA Link och Gameboy Player
När gamecube släpptes var Super Mario Bros bara 16 år gammalt.
Vad är era bästa minne från konsolen?
Helt klart en av tidernas bästa konsoler, helt klart den bekvämaste handkontrollen i alla fall och sista gången Nintendo hade ett intressant stationärt alternativ till konkurrenterna. Minns att jag blev helt golvad av grafiken i Rogue Squadron II, håller än idag även om det är lite lågupplöst. Galet vad mycket tid som lades på att jaga demostationer i diverse butiker för att kunna lägga oförskämt mycket tid på att spränga Dödsstjärnan. Super Monkey Ball var även det fantastiskt, Monkey Target håller än idag som tidsfördriv (dock genom remastern på PC). Även Animal Crossing är värt att nämna som en odödlig klassiker.