Siegfried
Gamecube fyller 24 år

Den 17 september fyllde Gamecube hela 24 år. Alltså nästa åt blir den en kvarts sekel.

Extremt underskattad konsol med så otroligt många bra spel

Luigis Mansion

Super Mario Sunshine

Super Smash Bros Melee

Phantasy Star Online

Papper Mario a thousand year door

Efternamn Darkness

The legend of Zelda the Wind Waker

The Legend of Zelda twilight princess

Viewtiful Joe

Pippin

Star fox adventures

Skiss of arcadia 

Kirbys air ride

Pokemon Colloseum

Pokemon DX

Resident Evil

Resident Evil zero

Resident Evil 4

Så otroligt många bra spel, jag skulle kalla den världens bästa konsol.

Feta tillbehör som GBA Link och Gameboy Player

När gamecube släpptes var Super Mario Bros bara 16 år gammalt.

Vad är era bästa minne från konsolen?

kebbe
Helt klart en av tidernas bästa konsoler, helt klart den bekvämaste handkontrollen i alla fall och sista gången Nintendo hade ett intressant stationärt alternativ till konkurrenterna. Minns att jag blev helt golvad av grafiken i Rogue Squadron II, håller än idag även om det är lite lågupplöst. Galet vad mycket tid som lades på att jaga demostationer i diverse butiker för att kunna lägga oförskämt mycket tid på att spränga Dödsstjärnan. Super Monkey Ball var även det fantastiskt, Monkey Target håller än idag som tidsfördriv (dock genom remastern på PC). Även Animal Crossing är värt att nämna som en odödlig klassiker.

