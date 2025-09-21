Att gå från en topp tier telefon till medelmåtta.
Jag har haft min Rog Phone 6 diablo edition i 2 år och 2 månader, 512gb minne, 16gb ram, 165hz skärm, 6,7 tum, köpt för 7666kr, nästan 10000kr rabatt. Till en telefon för 3800 med 8gb ram, 6,2 tum, mindre batteri och endast 128gb lagring.
Men förra året kunde ficklampan sluta funka, den gick inte att starta, förutom om man hade igång kameran, startade jag om den funkade det igen utan problem, ett tag.
Det ekade det ofta i telefonsamtalen för den andra jag pratade med, då behövde jag sätt igång högtalartelefon och stänga den igen för att bli av med det.
Och förra månaden började den krasha och stänga av sig ibland när jag satte igång kameran, jag googlade och det verkar vara moderkortet då en del andra på reddit hade precis samma problem.
Så då kände jag att jag behövde skaffa en ny trlefon. Rog phone är alldeles för dyra och jag vet inte om jag vågar köpa en rog phone när de är så dyra och verkar ha kort hållbarhet,
min rog phone 5 slutade högtalarna att fungera efter ett samtal, fungerade efter omstart igen, men efter ett samtal blev det likadant igen, det blev bara ett brusande ljud.
Men min Rog Phone 2 höll väldigt hög kvalite.
Så det fick bli en Samsung A55, A56 var billigare men vem klarar sig på 128gb utan micro sd?
Nu har jag min A55, den är lite mindre, svårare att skriva på, när jag skrivit en mening så blir det massor med stavfel, autocorrekt på denna är dessutom riktigt kass så den stängde jag av.
Menyerna och operativsystemet gillar jag mycket mindre och känner att det är ganska jobbigt. Batteritiden är också rejält mycket sämre fast min gamla är betydigt äldre.
Man kan inte heller ha på konstant ficklampa med kameran, tyvärr så blir bilder i mörkret väldigt dåliga utan konstant ljus, men det fanns andra kameraappar som tillät detta.
Något som åtminstone är bättre är kameran, fast en potatis har nästan bättre kamera än rog phone.
Dock kommer nog telefonen hålla. Hade en asus zenphone 6 för några år sedan. Den höll lite över ett år innan den kraschade helt, tydligen ett känt fel på moderkortet. Fick reklamera och en ny, men under tiden jag väntade på den nya köpte jag en Samsung a52s. Visst inte lika bra specs men bättre "build quality", kör fortfarande på a52an och nu är den väl inne på 3e året eller något sånt. Zenphonen gav jag bort. Betalar hellre för kvalitet och grejer som håller än saker som går sönder hela tiden.
Delar väl tyvärr uppfattningen om att specifikt Asus kanske lovar runt men håller tunt. Har en Zenfone 8, och trots att det är flaggskeppsspecifikationer (Snapdragon 888 5G, 8-16GB RAM o.s.v.) så är det också en hel del krascher, den får inte längre några uppdateringar (var väl knappt 2 år som de aktivt uppdaterade), USB-C-kontakten börjar ge upp (sen anser jag personligen iofs också det vara en rätt sunkig kontakt egentligen), och en del på GSMArena som pratar om att de har en tendens att stendö efter några år.
Tur att jag har för vana att göra backupper (även lokalt) någorlunda regelbundet... kanske är dags att börja kika på alternativ så man slipper stå där sen med huvudvärken att försöka migrera från en stendöd tegelsten. :/ Känner inte heller att jag behöver ha en telefon för 10+ papp - hyfsad kamera och någorlunda hyfsade specs (inte minst vad gäller batteri och stöt-/vattentålighet) räcker långt. 5-6kkr (7kkr om det är bra bang for the buck) brukar jag känna är min personliga limit.
Sen stör jag mig också rätt förbaskat på att det där med lite mindre telefoner (Sony Xperia Compact, how I miss thee, jäklar vad jag var förtjust i de jag hade) är mer eller mindre borta numera. Det är kolosser som är mer eller mindre omöjliga att använda med en hand.
Jag har tidigare ofta bytt mellan olika telefonmärken som Sony, Samsung och några andra. Men när jag väl testade en iPhone fastnade jag direkt. Den är kvalité rakt igenom. Smooth, enkel att hantera och har ett bra andrahandsvärde. I dag använder man telefonen oerhört mycket, och då känns det värt att satsa på en premiumprodukt.