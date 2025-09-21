Att gå från en topp tier telefon till medelmåtta.

Jag har haft min Rog Phone 6 diablo edition i 2 år och 2 månader, 512gb minne, 16gb ram, 165hz skärm, 6,7 tum, köpt för 7666kr, nästan 10000kr rabatt. Till en telefon för 3800 med 8gb ram, 6,2 tum, mindre batteri och endast 128gb lagring.

Men förra året kunde ficklampan sluta funka, den gick inte att starta, förutom om man hade igång kameran, startade jag om den funkade det igen utan problem, ett tag.

Det ekade det ofta i telefonsamtalen för den andra jag pratade med, då behövde jag sätt igång högtalartelefon och stänga den igen för att bli av med det.

Och förra månaden började den krasha och stänga av sig ibland när jag satte igång kameran, jag googlade och det verkar vara moderkortet då en del andra på reddit hade precis samma problem.

Så då kände jag att jag behövde skaffa en ny trlefon. Rog phone är alldeles för dyra och jag vet inte om jag vågar köpa en rog phone när de är så dyra och verkar ha kort hållbarhet,

min rog phone 5 slutade högtalarna att fungera efter ett samtal, fungerade efter omstart igen, men efter ett samtal blev det likadant igen, det blev bara ett brusande ljud.

Men min Rog Phone 2 höll väldigt hög kvalite.

Så det fick bli en Samsung A55, A56 var billigare men vem klarar sig på 128gb utan micro sd?

Nu har jag min A55, den är lite mindre, svårare att skriva på, när jag skrivit en mening så blir det massor med stavfel, autocorrekt på denna är dessutom riktigt kass så den stängde jag av.

Menyerna och operativsystemet gillar jag mycket mindre och känner att det är ganska jobbigt. Batteritiden är också rejält mycket sämre fast min gamla är betydigt äldre.

Man kan inte heller ha på konstant ficklampa med kameran, tyvärr så blir bilder i mörkret väldigt dåliga utan konstant ljus, men det fanns andra kameraappar som tillät detta.

Något som åtminstone är bättre är kameran, fast en potatis har nästan bättre kamera än rog phone.