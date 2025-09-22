[Säljes]Blandade spel till PS5, Xbox Series X och Switch

Hej igen.

Jag hade inte direkt planerat att göra ännu en annons men kände att det kanske är lika bra att göra ett sista försök att få de sista spelen sålda innan flytten om ca en månad so here goes.

PS5

Armored Core: Fires of Rubicon - 200 kr

Avatar: Frontiers of Pandora - 200 kr

Bomb Rush Cyberfunk - 200 kr

Death Stranding: Director's Cut - 200 kr

Final Fantasy XVI inkl. steelbook - 250 kr

Lost Judgment - 250 kr

Robocop: Rogue City - 250 kr

Shin Megami Tensei V: Vengeance - 300 kr

Sonic Superstars - 250 kr

Star Wars: Outlaws - 250 kr

The First Berserker: Khazan - 300 kr

Valkyrie Elysium - 250 kr

Switch

Daemon X Machina - 250 kr

Our World Is Ended. - 250 kr

Tales of Vesperia: Definitive Edition - 250 kr

The Witcher 3: Wild Hunt - 250 kr

Xbox Series X

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 250 kr

Steelrising - 300 kr

The King of Fighters XV - 250 kr

The Quarry - 250 kr

Wild Hearts - 200 kr

Och jag har även kvar Bravely Default till 3DS som jag vill ha sålt, hade tänkt mig 250 kr för det.

Spelen finns att hämta i Västerås om möjlihet finns, annars så kan jag skicka de med PostNord, köpare betalar frakt isåfall.