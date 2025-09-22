[Säljes]Blandade spel till PS5, Xbox Series X och Switch
Hej igen.
Jag hade inte direkt planerat att göra ännu en annons men kände att det kanske är lika bra att göra ett sista försök att få de sista spelen sålda innan flytten om ca en månad so here goes.
PS5
Armored Core: Fires of Rubicon - 200 kr
Avatar: Frontiers of Pandora - 200 kr
Bomb Rush Cyberfunk - 200 kr
Death Stranding: Director's Cut - 200 kr
Final Fantasy XVI inkl. steelbook - 250 kr
Lost Judgment - 250 kr
Robocop: Rogue City - 250 kr
Shin Megami Tensei V: Vengeance - 300 kr
Sonic Superstars - 250 kr
Star Wars: Outlaws - 250 kr
The First Berserker: Khazan - 300 kr
Valkyrie Elysium - 250 kr
Switch
Daemon X Machina - 250 kr
Our World Is Ended. - 250 kr
Tales of Vesperia: Definitive Edition - 250 kr
The Witcher 3: Wild Hunt - 250 kr
Xbox Series X
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 250 kr
Steelrising - 300 kr
The King of Fighters XV - 250 kr
The Quarry - 250 kr
Wild Hearts - 200 kr
Och jag har även kvar Bravely Default till 3DS som jag vill ha sålt, hade tänkt mig 250 kr för det.
Spelen finns att hämta i Västerås om möjlihet finns, annars så kan jag skicka de med PostNord, köpare betalar frakt isåfall.
Vill inte förstöra tråden alls. Men prissättningen är lite väl hög?
armored core är till exempel dyrare än vad det går att köpa nytt om man kollar prisjakt. Samma med några andra och i andra fall skiljer det i princip inget mot nypris.
Som sagt vill inte förstöra tråden utan bara ”ge tips” om du vill få något sålt
Valid, jag uppskattar feedbacken och kan korrekturläsa och rätta fel så snart som möjligt.