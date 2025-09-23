Världens bästa spel-låt: Grupp F - III

Omgång tre! Grupp F! Allt ska avgöras!

Som vanligt uppmanar jag starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!

Regler

Vinst ger två poäng.

Oavgjort ger en poäng.

När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.

I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.

Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag tisdag 23/9 kl 21.00 och avslutas på fredag 26/9 kl 21.00.

På torsdag drar grupp G och H igång!

Låtarna som är aktuella i den här tråden:

Isaac Battle Theme - Golden Sun

Visa innehåll

Leander Main Theme

Visa innehåll

Stones 'N Bones - Pinball Fantasies

Visa innehåll

Warthog Run - Halo 3

Visa innehåll

Act On Instinct - Command & Conquer: Tiberian Dawn

Visa innehåll

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

