Världens bästa spel-låt: Grupp G - I
Dags att sparka igång grupp G!
Den första av tre omgångar i gruppen.
I den här gruppen kommer Arlia Village Theme - Star Ocean 2 gå alla sina matcher.
Jag uppmanar er starkt att lyssna igenom hela gruppen innan ni röstar! Tänk på att det är låten det handlar om, inte spelet!
Regler
Vinst ger två poäng.
Oavgjort ger en poäng.
När alla matcher är färdiga så sammanställs tabellen och de två högst rankade låtarna går vidare.
I första hand avgörs ett oavgjort resultat av inbördes möte, i andra hand med en extra match.
Denna tråden kommer alltså att vara aktiv från och med idag torsdag 25/9 kl 21.00 och avslutas på söndag 28/9 kl 21.00.
På tisdag kommer nästa omgång med gruppspelsmatcher.
Låtarna som är aktuella i den här tråden:
Arlia Village Theme - Star Ocean 2
Easthaven in Peace - Icewind Dale
Main Theme Battlefield 1942
Ken Theme - Super Street Fighter 2
Overworld 1 - Teenage Mutant Ninja Turtles
MainFrame - Borderlands: The Pre-Sequel
Venus Lighthouse - Golden Sun
Moon Theme - DuckTales
Länklista:
Missa inte samlingstråden!
Grupp E omgång 3
Grupp F omgång 3
Grupp H omgång 1
Ad hoc addendum