Kebabduellen - Semifinal

Kvartsfinalen är över och vinnarna som gått vidare har tagit en paus inför nästa omgång för att se extra fina ut inför semifinalen.

I kvarsfinalen fick en lökig pizza gå i match mot en kebabrulle som vi aldrig fick se skymten av. Löken vann tyvärr men det är sådant livet är...

I match 2 kom en lökig och grönsaksfylld pizza kämpa mot en pizza som täcker en hel kartong men som såg ut att ha riktigt nice sås på! Matchen slutade till lökens fördel igen men det var en jämn kamp.

I tredje matchen turades kebabtallriken och kebabpizzan om att ha ledningen. När alla röster har räknats gick pizzan segrande.

I sista kvartsfinalen gick en rutnätet i kamp mot en pizza som ser ruskigt god ut. Valet var enkelt för majoriteten av röstarna.

Man behöver inte alltid ha rätt men det är onödigt att ha fel i fel sammanhang men jaja!

Mitt diktatorskap får stå åt sidan denna gången också.

Vem vinner i semifinalen?

Löken vs löken med grönsaker?

Finsåsningen mot finsåsningen?

Ni bestämmer, åtminstone fram till 2025-10-04 kl 23:59.

