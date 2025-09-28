Veckans fynd Funai WD6D-M100

I helgen stod jag och sålde på loppis, några bord bort sålde någon en vhs/dvd spelare, men den hade både hdmi och scart.

Möjligheten att kopiera vhs till dvd och även möjlighet att kopiera vhs och dvd till datorn. 400kr kostade den, på tradera ligger den på ungefär 1200kr, så det skulle jag kalla ett kap.

Så då kan man kopiera alla sina inspelade band till datorn.

Största anledning till att ha en vhs är att kunna se gamla barnfilmer med orginaldubb, Jag vet att Oliver och gänget och Taran och den magiska kitteln är omdubbade på dvd, blu ray och Disney plus.

Taran är en riktigt underskattad rulle, och dennvar väldigt obehaglig minns jag.